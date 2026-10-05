Peugeot 208 e 2008 Lumiere: prezzi, novità e motori della serie speciale

In attesa di scoprire le novità Peugeot del Salone di Parigi, la casa automobilistica ha introdotto sul nostro mercato la serie speciale ''Lumiere'' che è da subito disponibile per i modelli Peugeot 208 e 2008.

La base è quella dell'allestimento Allure a cui sono stati aggiunti elementi di design esclusivi e dotazioni aggiuntive.

Peugeot 208 e 2008 Lumiere, ecco come sono fatte

Per la 208 Lumiere è disponibile una nuova tinta esclusiva. Si tratta della Verde Alvao, che affianca Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla. Invece, per Peugeot 2008 Lumiere, c'è la nuova colorazione Blu Nazare, oltre al Blu Obsession, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla. In tutti i casi, è presente un tetto nero a contrasto su 208 e le barre del tetto con lo stesso trattamento su 2008.

Peugeot 208 Lumiere

La personalizzazione degli esterni non è finita qui in quanto abbiamo cerchi in lega bicolore diamantati (NOMA da 16 pollici su 208, KARAKOY da 17 pollici su 2008) adornati con una finitura Black Mist.

Per quanto riguarda, invece, gli interni, i sedili anteriori sono dotati di esclusivi rivestimenti Tremezzo tri-tessuto decorati con impunture Opalite blu-verdi e con il logo Peugeot sui poggiatesta. L’impuntura Opalite nella tinta blu-verde, esclusiva di questa serie speciale, è presente su tutti i pannelli delle porte grazie alle cuciture coordinate sui braccioli.

Peugeot 2008 Lumiere

I battitacco anteriori in alluminio completano la caratterizzazione degli interni con, sulla 208 Lumiere, un rivestimento Mistral Black che incorpora illuminazione a LED (luce anteriore sul soffitto, luci di lettura posteriori, specchi interni di cortesia).

Parlando delle dotazioni di serie, entrambi i modelli di questa serie speciale sono dotati di accesso e avviamento a mani libere, oltre a una telecamera posteriore ad alta definizione. 2008 Lumiere dispone anche di un bagagliaio modulare su due livelli per ottimizzare il carico secondo le esigenze del momento.

Peugeot 208 Lumiere

Motori

La nuova serie speciale è disponibile con le motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche di 208 e 2008.

Prezzi

Le Peugeot 208 Lumiere e 2008 Lumiere sono già disponibili, a partire, rispettivamente, da 24.900 e 30.800 euro.

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