Peugeot Italia ha una nuova guida: torna Giovanni Falcone dopo il successo in Citroen

Dopo il successo in Citroen, Giovanni Falcone approda in Peugeot Italia, assumendone la guida, con il ruolo di Managing Director. Nuova nomina che arriva nell'ambito dell’organizzazione di Stellantis Italia. Il manager avrà il compito di consolidare e migliorare il posizionamento e l’immagine della casa francese sul mercato italiano, oltre a migliorare i risultati commerciali. Il tutto accompagnandone l’evoluzione attraverso l’innovazione tecnologica e la crescente attenzione alla qualità dell’esperienza del cliente.

Per Falcone si tratta di un ritorno in Peugeot dove in passato aveva ricoperto già altri importanti ruoli. Ecco le prime parole del manager italiano dopo la nomina:

Assumere la guida di Peugeot Italia rappresenta per me un grande orgoglio e una responsabilità importante. Ritrovo un Brand che ho nel cuore e conosco profondamente e che mi ha accompagnato nel mio percorso professionale. Insieme alla squadra Peugeot e alla rete dei concessionari, imprenditori di grande capacità manageriale e commerciale, lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza e l’immagine del Leone in Italia, offrendo ai clienti prodotti, tecnologie e servizi capaci di coniugare piacere di guida, design ed eccellenza destinata a durare.

Il curriculum: una carriera di alto profilo

Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giovanni Falcone ha iniziato il proprio percorso nel Gruppo PSA nel 2007. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel marketing Peugeot, da Product Manager a Responsabile Prodotto e Pricing, fino al ruolo di Direttore Marketing. In queste funzioni ha contribuito allo sviluppo dell’immagine e della notorietà del marchio francese in Italia e al successo commerciale della gamma.

Giovanni Falcone

Falcone ha maturato una solida esperienza anche nell’area vendite, prima come Zone Manager e successivamente come Direttore Regionale vetture e veicoli commerciali per il Centro-Sud Italia, approfondendo la conoscenza della rete e delle priorità del business. Ha inoltre ricoperto la responsabilità della qualità Sales & After Sales delle filiali italiane dei marchi Citroen e Peugeot, sviluppando una visione completa dei processi che accompagnano il cliente dall’acquisto all’assistenza.

Prima di approdare alla guida di Peugeot Italia, Falcone è stato Managing Director di Citroen Italia, ruolo nel quale ha accompagnato il marchio in una fase di profondo rinnovamento della gamma e di accelerazione della transizione energetica, occupandosi, in particolare, del lancio della nuova Citroen C3 che ha portato al successo in Italia.

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