Peugeot RCZ: torna come concept elettrico. 500 CV e batterie allo stato solido

Peugeot RCZ Vision Concept fa il suo debutto ufficiale al Salone di Parigi 2026. Concept che può essere visto come un manifesto che come racconta il marchio francese ''pone il piacere di guida, l'entusiasmo e lo stile francese al centro della sua strategia innovativa''. In pratica, anticipa alcune soluzione tecniche che troveremo all'interno dei futuri modelli della casa automobilistica, compreso il particolare volante ''Hypersquare''.

Peugeot RCZ Vision Concept

Vi ricordate? La Peugeot RCZ è stata un modello molto particolare prodotto dal 2009 al 2015 che divenne ben presto da collezione. Adesso, torna anticipando il futuro della casa francese, forte anche di un motore elettrico da ben 500 CV e un'autonomia di 600 km grazie alla batteria allo stato solido che può ricaricarsi dal 10% all'80% in appena 10 minuti.

''Futuro Felino'', il nuovo linguaggio di design

Il progetto debutta con il nuovo linguaggio stilistico ''Futuro Felino'', destinato a plasmare i modelli futuri, che poggia su cinque principi: ''libertà, coraggio, eleganza, forza interiore e istinto''. Davanti troviamo una nuova firma luminosa, con i tre artigli ridisegnati in linee orizzontali ultrasottili. Sopra, un faro LED forma lo sguardo del Leone. Dietro, gli artigli integrano tutte le funzioni luminose. Lo spoiler attivo, come sulla RCZ originale, resta nascosto da fermo e si apre solo in marcia. I cerchi in lega misurano 21 pollici all'anteriore e 22 al posteriore.

Peugeot RCZ Vision Concept

RCZ Vision nasce sulla nuova piattaforma STLA One. Come accennato, il powertrain eroga 500 CV e garantisce fino a 600 km di autonomia. L'obiettivo di consumo è di 11,5 kWh/100 km (WLTP). Da evidenziare la presenza della batteria allo stato solido, sviluppata insieme a Factorial Energy. Lavora con un'architettura a 1.000 V e permette di ricaricare dal 10% all'80% in meno di 10 minuti. Lo spessore del pacco batteria è di appena 110 mm, un vantaggio non da poco per le forme della carrozzeria.

Tanta tecnologia

L'i-Cockpit che troviamo sulle Peugeot compie quasi 15 anni e sulla RCZ Vision si rinnova. Mentre molti costruttori moltiplicano gli schermi, Peugeot prende una via differente. Il volante Hypersquare si abbina a display Micro LED trasparenti. Sopra il volante c'è un display con le sole informazioni essenziali. Al centro troviamo invece uno schermo leggermente inclinato verso il conducente. In pratica, può essere spento del tutto e grazie alla struttura trasparente scompare dalla vista. Importante, l'Hypersquare della concept è la versione di serie che arriverà sulla prossima generazione della Peugeot e-208.

Peugeot RCZ Vision Concept, interni

Tra volante e ruote non esiste un collegamento meccanico. Grazie alla tecnologia Steer-by-Wire il rapporto di sterzo cambia in base alla velocità. In manovra la rotazione massima è di poco inferiore a un giro. Il sistema filtra anche le vibrazioni causate dalle imperfezioni dell'asfalto, migliorando il comfort. RCZ Vision è inoltre la prima Peugeot con il sistema Brake-by-Wire. Il collegamento idraulico tra pedale e freni lascia il posto a un sistema elettronico. Così, la frenata diventa più precisa e la rigenerazione diventa più efficace. Non mancano ADAS di Livello 2++ con funzione mani libere.

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