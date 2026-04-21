Nuova Toyota Yaris Cross, ecco quanto costa: allestimenti e prezzi

Allestimenti base, Icon, Premium e GR Sport: ecco le principali dotazioni e i prezzi

Il restyling della Toyota Yaris Cross ha debuttato da pochi giorni introducendo prevalentemente alcune novità di design, con un frontale ridisegnato dove troviamo una nuova mascherina con una trama a nido d'ape in tinta con la carrozzeria. I tecnici hanno rivisto pure i fari che presentano una nuova firma luminosa. Più limitati i ritocchi all'abitacolo con nuove finiture per alzare l'asticella della qualità percepita. Nessun cambiamento per quanto riguarda i powertrain. In Italia, la nuova Toyota Yaris Cross sarà proposta unicamente nella versione Hybrid 130 con il motore 1,5 litri abbinato a un'unità elettrica per una potenza massima di sistema pari a 130 CV.

Adesso è venuto il momento di scoprire gli allestimenti e i prezzi del nuovo modello con gli ordini che apriranno dal 24 aprile. La produzione inizierà a luglio e le prime consegne sono attese per il mese di agosto.

Toyota Yaris Cross 2026

Nuova Toyota Yaris Cross, gli allestimenti

Il nuovo B-SUV sarà proposto sul mercato italiano negli allestimenti Yaris Cross (base), Icon, Premium e GR Sport. Già dalla versione base troviamo i cerchi in lega da 16 pollici, la telecamera posteriore, l'impianto audio con 6 altoparlanti, i fari a LED e il Toyota Safety Sense 3.0. La versione Icon aggiunge, tra le altre cose, i cerchi in lega da 17 pollici, i sensori di parcheggio, lo smart connect da 10,5 pollici e il pad per la ricarica wireless degli smartphone. C'è poi la più ricca Premium con cerchi in lega da 18 pollici, digital key, digital cockpit da 12,3 pollici e interni Sakura Touch.

Al vertice della gamma troviamo la nuova Toyota Yaris Cross GR Sport che può contare su di una serie di dettagli estetici in grado di dare al look del B-SUV maggiore grinta. Inoltre, uno specifico stetup dell'assetto permette di rendere la vettura più divertente da guidare. Versione che dispone anche del Tech Pack con fari a LED adattivi, impianto audio JBL e un haead-up display.

Toyota Yaris Cross 2026

Prezzi

Quanto costa la nuova Toyota Yaris Cross 2026 in Italia? Si parte da 29.600 euro.

Toyota Yaris Cross: 29.600 euro

Toyota Yaris Cross Icon: 32.500 euro

Toyota Yaris Cross Premium: 35.450 euro

Toyota Yaris Cross GR Sport: 36.750 euro

Per chi ha un usato, Toyota offre fino a 4.650 euro di vantaggi. In questo modo il nuovo modello parte da 24.950 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/04/2026