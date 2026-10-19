Lancia Gamma, prezzi da 39.900 euro: tutto su motori, versioni e allestimenti

Lancia Gamma è finalmente arrivata dopo una lunga attesa fatta di foto spia, teaser e indiscrezioni. Abbiamo già avuto modo di provare la versione Mild Hybrid da 145 CV e gli ordini sono già stati aperti. Il nuovo modello, però, non è solo ibrido ma pure elettrico e c'è pure una versione HF con doppio motore elettrico e la trazione integrale.

Lancia Gamma, tutte le motorizzazioni

Partiamo dalla Gamma ibrida che adotta il ben noto 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è contenuta una piccola unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 145 CV.

Andando avanti, abbiamo la Gamma elettrica, proposta in diverse versioni. C'è la Standard Range con motore a 230 CV e batteria da 73,7 kWh per un'autonomia pari a 543 km. Abbiamo poi la Long Range con motore da 245 CV, accumulatore da 97,2 kWh e una percorrenza di 741 km. Al vertice c'è la Gamma HF Integrale con doppio motore da 375 CV, batteria da 97,2 kWh e un'autonomia pari a 676 km.

Gamma Ibrida: 145 CV - 0 a 100 km/h in 10,4 secondi

145 CV - 0 a 100 km/h in 10,4 secondi Gamma Elettrica Standard Range: 230 CV con 543 km di autonomia - 0 a 100 km/h in 7,7 secondi

230 CV con 543 km di autonomia - 0 a 100 km/h in 7,7 secondi Gamma Elettrica Long Range: 245 CV con 741 km di autonomia - 0 a 100 km/h in 7,8 secondi

245 CV con 741 km di autonomia - 0 a 100 km/h in 7,8 secondi Gamma Elettrica HF Integrale: 350 CV con 676 km di autonomia - 0 a 100 km/h in 5,1 secondi

Lancia Gamma: gli allestimenti

Sono complessivamente 3 gli allestimenti proposti per la nuova Lancia Gamma: LS, LX e HF.

La versione LS all'esterno si distingue per i cerchi da 18 pollici (ibrida) o da 19 pollici Aero (elettrica), la firma luminosa Full LED con Calice anteriore e barra a T posteriore, le protezioni in nero lucido e le maniglie a filo carrozzeria; dentro accoglie con il ''coffee table'', gli interni Quarzo White e i sedili Glow-tech Ossidiana Black.

La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, sensori di parcheggio a 360 gradi con telecamera posteriore, quadro strumenti da 10 pollici e schermo da 16 pollici, SALA Pro con navigazione e SALA HUB, Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico bi-zona, Adaptive Cruise Control, portellone elettrico ad apertura hands-free, accesso keyless di prossimità, con ricarica fino a 160 kW in corrente continua sull'elettrica.

Lancia Gamma, la plancia

La versione LX si riconosce per i cerchi diamantati da 19 pollici (ibrida) o da 20 pollici (elettrica) e per l'ambiente Lancia Blue con sedili Glow-tech dedicati (in alternativa, interni Quarzo White o pelle nera capitonné). La dotazione aggiunge fari Adaptive Pixel LED, ricarica wireless, portellone elettrico hands-free, pompa di calore e caricatore da 11 kW sull'elettrica.

Al vertice della gamma, l'allestimento HF (HF Line sull'ibrida e HF Integrale sull'elettrica) che all’esterno si contraddistingue per cerchi da 19 pollici o diamantati da 20 pollici, logo HF, badge Lancia scuro e vetri privacy con Veneziane all'esterno mentre, all’interno, spiccano ambiente Bio-tech Green HF con sedili Racing Green, ''coffee table'' HF, pedaliera sportiva e volante sportivo dedicato.

La dotazione aggiunge l'impianto SALA Studio Hi-Fi, i sedili elettrici riscaldati con memoria, la climatizzazione bi-zona estesa con Clean Cabin e, sull'elettrica, la guida autonoma di Livello 2, il volante riscaldato e le sospensioni adattive, con i cerchi forgiati da 2 pollici tra le opzioni esclusive.

Prezzi

Quanto costa la nuova Lancia Gamma? Si parte da 39.900 euro. Ecco il completo listino.

Lancia Gamma Ibrida 145 CV LS: 39.900 euro

Lancia Gamma Ibrida 145 CV LX: 41.900 euro

Lancia Gamma Ibrida 145 CV HF Line: 43.900 euro

Lancia Gamma Elettrica SR 230 CV LS: 45.900 euro

Lancia Gamma Elettrica SR 230 CV LX: 47.900 euro

Lancia Gamma Elettrica LR 245 CV LS: 51.900 euro

Lancia Gamma Elettrica LR 245 CV LX: 53.900 euro

Lancia Gamma Elettrica AWD 350 CV HF: 59.900 euro

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