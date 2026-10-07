Nuova Freelander 8, c'è la conferma ufficiale: arriverà in Europa

Abbiamo parlato molto della nuova Freelander 8, un SUV Plug-in frutto della collaborazione tra Chery e Jaguar Land Rover. Modello che da poco è disponibile in Cina ma che ha mire globali. La conferma che la nuova Freelander 8 arriverà anche sulle strade del Vecchio Continente arriva dalla casa automobilistica inglese.

Come riportano i colleghi di Autocar, l'azienda ha dichiarato che la vettura arriverà nel Regno Unito nell'ambito della sua ''terza ondata'' di espansione nei mercati globali.

Nuova Freelander: non solo per la Cina

Inizialmente entrerà nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, poi nei suoi primi mercati con guida a destra, Australia e Nuova Zelanda, e successivamente nel Regno Unito e in Europa. Non è ancora chiaro in quali altri Paesi europei sarà commercializzato. Jaguar Land Rover non ha nemmeno voluto dare una data precisa per l'introduzione della nuova Freelander 8 nel mercato europeo.

Ne sapremo di più sicuramente nel corso dei prossimi mesi. C'è comunque la conferma che il SUV uscirà dal mercato cinese e arriverà anche in Europa. Non rimane che attendere maggiori dettagli sulla commercializzazione nel Vecchio Continente.

Freelander 8: ecco com'è fatta

Freelander 8 è il primo modello della nuova gamma Freelander e misura 5.118 mm lunghezza x 2.050 mm larghezza x 1.898 mm altezza, con un passo di 3040 mm. Per quanto riguarda il suo powertrain, sotto al cofano troviamo un motore benzina abbinato a due unità elettriche per una potenza massima di sistema di oltre 800 CV. C'è poi una batteria con una capacità di da 60,3 kWh che permette un'autonomia in elettrico di 310 km anche se secondo il ciclo CLTC. Saranno queste le specifiche per il modello europeo? Non lo sappiamo ancora.

Fonte: Autocar

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