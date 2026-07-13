Freelander 8, svelati gli interni: display panoramico 8K da 46,3 pollici e tanta tecnologia

Freelander 8 è il primo modello del nuovo marchio Freelander. Il nome non deve trarre in inganno. Infatti, dietro a questa nuova gamma di vetture c'è una joint venture tra Chery e Jaguar Land Rover. I modelli Freelander saranno innanzitutto commercializzati in Cina per poi forse arrivare pure in Europa. Freelander 8 farà il suo debutto sul mercato nella seconda metà del 2026 e progressivamente la casa automobilistica sta rivelando nuovi dettagli. Questa volta è il turno degli interni che oltre ad essere molto spaziosi offrono anche tanta tecnologia.

Panoramic Intelligent Display

Salendo a bordo, certamente colpirà la scelta fatta per la plancia che ricorda un po', anche nel nome, il Panoramici iDrive di BMW. Infatti, per la Freelander 8 è stato creato il Panoramic Intelligent Display. In pratica, non c'è la strumentazione digitale, con tutte le informazioni di guida che sono mostrate all'interno di un display sottile da 46,3 pollici (lungo circa 1,2 metri), posizionato appena sotto al parabrezza. La risoluzione raggiunge gli 8k, con una luminosità di 1000 nit. Il volante presenta poi una forma leggermente squadrata, mentre centralmente sulla plancia è sempre presente un ampio display da 15,6 pollici per le funzioni di infotainment.

Freelander 8

L'ambiente presente uno stile minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo. Tutto si controlla dall'ampio schermo centrale. A gestire l'avanzato cockpit digitale ci pensa il chip Qualcomm Snapdragon 8397.

Le altre specifiche tecniche

Freelander 8 misura 5.118 mm lunghezza (o 5.185 mm a seconda dell'allestimento) x 2.050 mm larghezza x 1.898 mm altezza, con un passo di 3040 mm. È configurato con una disposizione a sei posti 2+2+2. Questo modello dovrebbe essere disponibile negli allestimenti Pro, Max e Max+. A quanto sappiamo oggi, ci sarà un powertrain range extender dotato di un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 156 CV utilizzato come generatore per alimentare la batteria CATL da ben 60,331 kWh che consente un'autonomia in elettrico di 221 km sebbene secondo il ciclo cinese CLTC.

Freelander 8

Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad alta potenza, con picchi di 350 kW. Per quanto riguarda, invece, la sicurezza, troveremo il sistema Huawei Qiankun ADS 4.1 (aggiornabile via OTA) che può contare su di un sensore LiDAR di ultimissima generazione.

Non rimane quindi che attendere ulteriori novità. In Europa dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026