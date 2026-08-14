Freelander 8, il SUV range extender è già preordinabile: ecco quanto costa

La nuova Freelander 8 può adesso essere preordinata in Cina. Chery e Land Rover hanno infatti dato il via alla commercializzazione di questo modello proposto per il momento con una motorizzazione range extender. I modelli del marchio Freelander sono pensati per la Cina ma in un secondo momento saranno commercializzati anche in Europa e quindi sono da seguire con molta attenzione.

Esterni e interni, quanta tecnologia

Freelander 8 misura 5.118 mm di lunghezza, 2.050 mm di larghezza e 1.898 mm di altezza, con un passo di 3.040 mm. Il powertrain adotta la tecnologia range extender. Modello che deriva dal Concept 97 e si caratterizza per disporre di forme squadrate. Il frontale appare chiuso e presenta fari rettangolari. Sul mercato è disponibile in 3 colorazioni: ''Thermal Lemon Gold'', ''Streaming Silver'' e ''Twilight Purple''.

Freelander 8

Freelander 8 è uno dei primi modelli al mondo ad essere alimentato dal più recente chip Qualcomm Snapdragon 8397 per il settore automotive. L'intera gamma integra il sistema Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5. Tanta tecnologia a bordo. Troviamo infatti un display panoramico di ben 46,3 pollici che domina l'intera plancia. Non manca comunque un display centrale per l'infotainment da 15,6 pollici. Per i passeggeri posteriori si potrà disporre di un ulteriore display da 17,3 pollici.

Freelander 8 è inoltre dotato di due pad per la ricarica wireless degli smartphone da 50 W e raffreddati ad aria. L'abitacolo è disponibile in configurazioni fino a 6 passeggeri. Per enfatizzare la sensazione di spazio all'interno è presente un ampio tetto panoramico in vetro.

Freelander 8

Motori e autonomia

Freelander 8 poggia su di una piattaforma con architettura a 800 V. Il range extender è composto da un 4 cilindri da 1,5 TFSI con sistema di riduzione attiva del rumore ENC che alimenta una batteria CATL Freevoy da 60,3 kWh, che garantisce un'autonomia in modalità completamente elettrica CLTC di 310 km. Accumulatore che può ricaricare fino a 6C: dal 20% all'80% in 12 minuti.

Freelander 8

Il powertrain prevede poi la presenza di 2 motori elettrici che consentono la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a quota 829 CV. In termini di prestazioni, da 0 a 100 km/h bastano solo 4,6 secondi. Freelander 8 utilizza il sistema intelligente i-ATS All-Terrain, sviluppato in collaborazione con Huawei Qiankun ed è presente pure l'asse posteriore sterzante.

Prezzo

Quanto costa la nuova Freelander 8 in Cina? I prezzi partono da 339.900 yuan (43.500 euro) per la versione a 5 posti, mentre quella a 6 posti parte da 349.900 yuan (44.800 euro).

Fonte: CarNewsChina

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