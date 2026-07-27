Freelander 8, comfort e tecnologia: Snapdragon 8397 e abitacolo da prima classe

La nuova Freelander 8 frutto della joint venture tra Chery e Land Rover farà il suo debutto ufficiale nel mese di agosto. Si tratta di un modello molto atteso su cui continuano ad arrivare nuovi dettagli per tenere alta l'attenzione. I modelli Freelander, come sappiamo, sono pensati per la Cina ma in un secondo momento saranno commercializzati anche in Europa e quindi sono da seguire con attenzione.

Dalla stampa cinese arrivano ulteriori anticipazioni sul questo modello e questa volta sulla tecnologia e sul comfort. Informazioni che vanno ad aggiungersi a quanto già sapevano sugli interni.

Freelander 8

Snapdragon 8397

Freelander 8 potrà contare sul nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8397 che offre prestazioni decisamente superiori allo Snapdragon 8295. Tutta questa potenza di elaborazione dovrebbe garantire una maggiore fluidità delle interfacce digitali per poter accedere a servizi sempre più avanzati. Ricordiamo infatti che l'abitacolo propone un display panoramico di ben 46,3 pollici che domina l'intera plancia. Non manca comunque un display centrale per l'infotainment da 15,6 pollici. Per i passeggeri posteriori si potrà disporre di un ulteriore display da 17,3 pollici.

Freelander 8

L'abitacolo presenta inoltre finiture in vero legno, alluminio e rivestimenti in pelle Nappa. La console centrale integra un vano da 22 litri e non manca il classico cassettino portaoggetti da 7,3 litri con apertura elettrica.

Freelander 8 è inoltre dotato di due pad per la ricarica wireless degli smartphone da 50 W e raffreddati ad aria. L'abitacolo comprende anche un sistema audio Harman Kardon a 23 altoparlanti.

Tanto comfort per i passeggeri

L'area dei sedili della seconda fila viene definita dal produttore ''Downton Abbey Living Room''. Il sedile destro della seconda fila si reclina fino a 145 gradi e include un poggiagambe regolabile elettricamente in quattro direzioni. Entrambe le poltrone individuali sono dotate di riscaldamento, ventilazione e massaggio a 16 punti, oltre a tavolini pieghevoli, porte USB Type-C e un vano refrigerato da 10 litri.

Freelander 8

Freelander 8 offre spazio fino a 6 passeggeri. I sedili della terza fila solo riscaldati e ventilati. Per enfatizzare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo è presente un ampio tetto panoramico in vetro.

Range extender

Freelander 8 misura 5.118 mm di lunghezza, 2.050 mm di larghezza e 1.898 mm di altezza, con un passo di 3.040 mm. Il powertrain adotta la tecnologia range extender. Al momento, sappiamo che ci sarà un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 156 CV utilizzato come generatore per alimentare la batteria CATL da 60,331 kWh che consentirà un'autonomia in elettrico di 221 km sebbene secondo il ciclo cinese CLTC. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare fino a 350 kW.

Fonte: CarNewsChina

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