Freelander 8, nuovi dettagli sugli interni: schermi 8K e abitacolo fino a 6 posti

Il debutto in Cina si sta avvicinando e continuano a emergere nuovi dettagli sulla Freelander 8, primo modello del nuovo marchio Freelander frutto joint venture tra Chery e Jaguar Land Rover. Si badi bene, debutto in Cina ma già sappiamo che in un secondo momento, i modelli Freelander arriveranno anche in Europa e quindi sono da seguire con attenzione. Nei giorni scorsi sono emerse le prime immagini degli interni del nuovo SUV e adesso la casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa di più sull'abitacolo, in particolare sulla configurazione a 6 posti, offrendo pure nuove immagini.

Freelander 8

Tecnologia e spazio fino a 6 posti

Freelander 8 potrà contare su tanta tecnologia. Non c'è una strumentazione digitale classifica, perché la casa automobilistica ha optato per un display panoramico 8K da 46,3 pollici con una larghezza di 1,2 metri che ricorda il Panoramic iDrive di BMW, tanto che questa soluzione è stata chiamata Panoramic Intelligent Display. C'è poi un ampio schermo da 15,6 pollici per il sistema infotainment da cui si gestiscono tutte le funzionalità dell'auto. Il sistema infotainment utilizza il processore Snapdragon 8397 di Qualcomm che offre prestazioni decisamente superiori alla piattaforma Snapdragon 8295.

Freelander 8

La Freelander 8 utilizza una configurazione a sei posti 2+2+2, con due sedili individuali nella seconda fila e una terza fila di sedili. Quelli della seconda fila dispongono delle funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Tra gli optional, tavolini a scomparsa sugli schienali dei sedili anteriori, uno schermo per l'intrattenimento posteriore montato sul soffitto e portabicchieri sui braccioli della terza fila.

Freelander 8

Freelander 8: motorizzazione range extender per andare ovunque senza pensieri

Il SUV misura 5.118 mm di lunghezza, 2.050 mm di larghezza e 1.898 mm di altezza, con un passo di 3.040 mm. Freelander 8 propone una motorizzazione range extender. Sappiamo che ci sarà un motore 4 cilindri di 1,5 litri da 156 CV utilizzato come generatore per alimentare la batteria CATL da ben 60,331 kWh che consentirà un'autonomia in elettrico di 221 km sebbene secondo il ciclo cinese CLTC. Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare fino a 350 kW. La capacità di traino dovrebbe attestarsi sui 2.000 kg.

Freelander 8

Freelander 8 dovrebbe entrare nel mercato cinese nella seconda metà del 2026. Nei prossimi mesi dovrebbero quindi arrivare anche i restanti dettagli di questo modello.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Tags