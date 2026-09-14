Freelander 8 nei Guinness World Record: il SUV raggiunge quota 6.002 metri in Tibet

Freelander 8 ha da poco fatto il suo debutto sul mercato della Cina. Per Chery e il Gruppo Jaguar Land Rover si tratta di un modello molto importante. Intanto, la Freelander 8 ha scritto il suo nome sul libro dei Guinness World Record. Infatti, il SUV è riuscito a raggiungere i 6.002,33 metri di quota in Tibet. Il precedente record di 5.980,05 metri era stato stabilito dalla BYD Fang Cheng Bao Bao 5 nel luglio 2024. Certamente un'operazione di marketing ben riuscita per pubblicizzare il nuovo modello ma comunque la prova delle grandi potenzialità di questo modello dato che per centrare questo record, la Freelander 8 ha comunque dovuto affrontare percorsi particolarmente difficili.

Il Guinness World Record

Per raggiungere quota 6.000 metri, il SUV ha affrontato una salita finale di circa 1.480 metri con un dislivello verticale di 200 metri, su ghiaioni instabili. A 6.000 metri, la pressione atmosferica scende a circa 47,2 kPa, riducendo la pressione dell'ossigeno disponibile a meno della metà di quella a livello del mare. La casa automobilistica ha dichiarato che il motore a quattro cilindri turbo da 1,5 litri della Freelander 8, utilizzato come range extender, ha mantenuto l'80% della sua capacità di generazione della potenza durante la salita. Mantenere una potenza simile in condizioni di aria rarefatta richiede che il turbocompressore compensi la minore pressione ambiente con un rapporto di compressione più elevato per fornire una quantità sufficiente di aria.

Freelander 8 Guinness World Record

Chery-JLR ha dichiarato che la Freelander 8 ha completato la salita senza danni strutturali al telaio. Insomma, in condizioni limite, la Freelander 8 ha centrato questo particolarissimo record. Basterà questa pubblicità per spingere le vendite? Lo scopriremo. Il mercato auto cinese è sempre più competitivo e ritagliarsi uno spazio è molto difficile. In ogni caso, la partenza commerciale sembra positiva dato che all'inizio di settembre, nelle prime 12 ore dal via alle vendite, erano arrivati 5.000 ordini.

Ricordiamo che i prezzi partono da 309.900 yuan che al cambio sono poco meno di 40.000 euro.

Tecnologia range extender

Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, ricordiamo che la Freelander 8 può contare su di un powertrain range extender. Troviamo un doppio motore elettrico da 610 kW (829 CV) che permette di arrivare a disporre della trazione integrale. Il range extender è composto da un 4 cilindri da 1,5 TFSI con sistema di riduzione attiva del rumore ENC che alimenta una batteria CATL Freevoy da 60,3 kWh, che garantisce un'autonomia in modalità completamente elettrica CLTC di 310 km.

Fonte: CarNewsChina

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