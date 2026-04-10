Questi sono i Comuni italiani che hanno incassato di più dalle multe nel 2025

Nel 2025 i Comuni italiani hanno incassato ben 1,77 miliardi di euro dalle multe stradali, un valore record. Si tratta infatti di 12 milioni di euro in più rispetto al 2024 e addirittura il 23% in più rispetto al 2022, quando gli incassi non avevano superato quota 1,4 miliardi di euro. Numeri che arrivano da uno studio di Facile.it che ha voluto scoprire quali sono i Comuni che hanno incassato di più.

Prima di entrare nei dettagli, visti i numeri complessivi, appare sempre più evidente che gli introiti derivanti dalle multe stradali stiano diventando sempre più importanti per i bilanci delle amministrazioni comunali.

I Comuni che hanno in cassato di più, Milano in testa e poi...

Nel 2025, Milano si conferma il Comune italiano che ha incasso di più dalle multe stradali. Complessivamente, sono arrivati ben 178,6 milioni di euro. Cifra importante sebbene in calo del 13% rispetto all'anno precedente. A seguire troviamo Roma con 132,8 milioni di euro e un calo del 9% rispetto al 2024. Terzo gradino del podio per Firenze con 73,3 milioni di euro e un aumento addirittura del 19% sul 2024. Andando avanti con la classifica troviamo Torino (56 milioni di euro, e un calo dell'8%) e poi Napoli (47 milioni di euro, e un aumento del 10%).

La top 10 include anche Genova (36,2 milioni di euro), Palermo (28,6 milioni) Bologna (27,2 milioni), Padova (25,9 milioni) e Verona (24,3 milioni). Solo queste 10 città, da sole, hanno incassato dalle multe stradali quasi 630 milioni di euro, più di un terzo del totale.

Multe pro capite, ecco come cambia la classifica

Le multe, ovviamente, non vengono erogate solamente ai residenti ma a tutti e in molte città pendolari e turisti contribuiscono sensibilmente al totale. Dunque, il rapporto ha voluto verificare anche la classifica della ''multa pro capite'', cioè il rapporto tra proventi registrati e numero di abitanti residenti. La classifica cambia sensibilmente. Già perché al primo posto troviamo adesso Firenze, che con i suoi 73,3 milioni di euro incassati e 363 mila abitanti, registra un valore pro capite pari a 202 euro (170 euro nel 2024). Secondo posto per il comune di Siena, con 180 euro, mentre in terza posizione c'è il comune di Milano con 130 euro.

Scorrendo questa classifica, troviamo poi il comune di Padova, con quasi 26 milioni di euro di incassi nel 2025 e un valore pro capite pari a 125 euro. La top 5 è completata dal comune di Rieti dove il rapporto tra multe e abitanti ha sfiorato i 124 euro.

Le multe nei piccoli comuni

E com'è la situazione nei piccoli comuni? Analizzando la situazione nei paesi sotto i 1.000 residenti, il rapporto ha scoperto che il comune di Carrodano, 465 abitanti in provincia di La Spezia, lo scorso anno ha registrato incassi da multe stradali per quasi 770 mila euro. Troviamo poi il comune di Pettoranello del Molise, 446 abitanti in provincia di Isernia, con 641mila euro. Terzo gradino del podio per comune di Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, con 346 abitanti e poco meno di 628 mila euro. La top 5 si conclude con i comuni di Rionero Sannitico in provincia di Isernia, con più di 560 mila euro, e di Poggio San Lorenzo, provincia di Rieti, con oltre 413 mila euro.

(Immagine copertina fatta con AI)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026