Microlino festeggia il traguardo delle 5.000 vetture prodotte con una one-off fatta a mano

Come festeggiare un traguardo importante come quello delle 5.000 vetture prodotte? Microlino ha deciso di farlo in una maniera particolare, ovvero realizzando una one-off (commissionata da un cliente europeo) costruita interamente a mano. Una scelta che, al di là del traguardo, testimonia la capacità dello stabilimento AMFI (Automotive Micro Factory Italy) di La Loggia (alle porte di Torino) di affiancare la produzione industriale a lavorazioni artigianali.

Un esemplare su misura

5.000 Microlino prodotte

La vettura celebrativa si distingue per la carrozzeria nella tinta Matt Bronze Cashmere, abbinata a tetto e dettagli in nero opaco. Gli interni sono stati rifiniti con pelle italiana Mastrotto e inserti in Alcantara marrone, con cuciture eseguite a mano da Creazioni La Selleria. A rendere ancora più esclusivo questa one-off ci sono le iniziali del proprietario ricamate sui sedili, il volante rivestito in pelle e Alcantara e numerosi altri dettagli realizzati su misura. Secondo l'azienda, l'abitacolo è stato rifinito interamente dagli artigiani interni allo stabilimento. Dal punto di vista tecnico, invece, la microcar adotta una batteria da 15 kWh, che garantisce fino a 220 chilometri di autonomia, oltre a essere dotata di climatizzatore.

I numeri di Microlino

Microlino, l'abitacolo

Microlino è il quadriciclo elettrico ispirato alla BMW Isetta ideato dall'azienda svizzera Micro Mobility Systems. Presentato come concept nel 2016, è entrato in produzione nel 2022 ed è oggi omologato come quadriciclo pesante (categoria L7e).

L’azienda ha comunicato che il programma di personalizzazione ha già prodotto oltre 200 vetture su misura nel suo primo anno di attività. L’azienda ha anche annunciato che, a partire dal 2027, lo stabilimento di La Loggia assemblerà anche le microcar BE Neutral destinati alle flotte aziendali, su una linea che l'azienda dichiara scalabile fino a 12.000 unità l'anno. Un'espansione che, nelle parole del costruttore, punta a fare di AMFI «una piattaforma industriale aperta per la mobilità elettrica leggera in Europa».

FONTI: ANSA – AMFI

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