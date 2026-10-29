McL 820, è questo il nome scelto da McLaren per l’erede della 750S? L’indizio in un kiwi gigant

A Londra, nel cuore di Covent Garden, è comparso un kiwi gigante. È il simbolo scelto da Bruce McLaren, il fondatore neozelandese del marchio, per la sua squadra corse, e da oggi è anche il centro di una nuova campagna pubblicitaria della casa di Woking. Sulla scultura McLaren ha nascosto una sigla, «McL 820». Tutto fa pensare che sarà il nome della nuova supercar che McLaren presenterà l’anno prossimo come erede della750S.

Una nuova identità per McLaren

McLaren, la statua a Londra

La sigla McL non è nuova. McLaren l’ha già usata per la McL 6GT, la supercar a tiratura limitata con cambio manuale presentata pochi mesi fa. Ritrovarla sul kiwi fa pensare che diventerà il nome di tutta la gamma principale, e non soltanto dei modelli speciali. È uno dei segnali del nuovo corso. La futura supercar sarà la prima McLaren di serie dopo il passaggio di proprietà al fondo d’investimento di Abu Dhabi L’imad, e il marchio ha già promesso di valorizzare di più la propria storia. Lo ha fatto anche con il nuovo logo e i nuovi caratteri, ispirati all’insegna della prima officina McLaren. Il programma è ambizioso. McLaren sta costruendo una seconda fabbrica nel Regno Unito, inizierà ad assemblare i motori in casa e allargherà la gamma con diversi modelli nuovi.

Il nome che anticipa la potenza

McLaren, il dettaglio del nome McL 820

Per tradizione McLaren indica nel nome la potenza in cavalli metrici. Se la regola verrà rispettata, la McL 820 avrà 820 CV, pari a 603 kW. Sarebbe la McLaren di serie più potente di sempre, con numeri vicini a quelli delle V12 Ferrari 12Cilindri e Aston Martin Vanquish e delle supercar a motore centrale come Ferrari 296 e Lamborghini Temerario. Il motore dovrebbe essere uno dei due nuovi sistemi ibridi che McLaren sta sviluppando e producendo per la prima volta da sola, con ogni probabilità basato su un V8. Il direttore operativo Michael Straughan ha spiegato di recente che i nuovi motori partiranno «ovviamente dagli attuali V8 o dalla loro futura generazione».

L’addio alla 750S

La McL 820 prenderà il posto della 750S, che uscirà di produzione l’anno prossimo dopo dieci anni di carriera tra le diverse versioni. La famiglia è partita con la 720S e si chiude con la 788HS, la serie speciale di commiato. McLaren ha già annunciato di aver aperto la raccolta degli ultimi ordini.

FONTE: Autocar

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