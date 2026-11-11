Manutenzione auto, moto e bici? Con queste chiavi eviti qualsiasi errore

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Chi si occupa personalmente della manutenzione dell’auto, della moto o della bicicletta sa quanto sia importante utilizzare gli strumenti giusti. Quando si sostituisce un componente, si monta un accessorio o si stringe un bullone, applicare una forza eccessiva o insufficiente può danneggiare le filettature o compromettere il fissaggio. Per questo è utile avere in garage una chiave dinamometrica, uno strumento che permette di impostare un valore di coppia di serraggio prestabilito, espressa in Newton metro (Nm). A differenza di una normale chiave a cricchetto, i modelli meccanici a scatto emettono un clic quando viene raggiunto il valore selezionato, aiutando a rispettare le indicazioni previste per ogni componente. I kit di chiavi dinamometriche HASKYY sono disponibili in tre configurazioni, con intervalli di serraggio differenti e diversi accessori inclusi. Le versioni da 1/4'', 3/8'' e 1/2'' permettono di scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze, dai piccoli interventi sulle biciclette alla manutenzione delle moto, fino al serraggio dei bulloni delle ruote dell’auto.

HASKYY 1/4'' da 2 a 20 Nm, per biciclette e piccoli serraggi

Il primo kit è quello con attacco da 1/4'' e intervallo di regolazione da 2 a 20 Nm, una configurazione particolarmente interessante per chi si occupa della manutenzione di biciclette, mountain bike ed e-bike. La possibilità di lavorare con coppie relativamente basse permette di intervenire su numerosi componenti di dimensioni contenute, come attacchi manubrio, leve, supporti e altri elementi che richiedono un serraggio preciso. La chiave offre una regolazione a incrementi di 0,25 Nm, utile per selezionare valori specifici senza dover procedere per approssimazione. La precisione indicata è di ±3%, mentre il cricchetto reversibile facilita l’utilizzo in diverse posizioni. Il kit comprende 31 accessori, tra cui inserti esagonali, punte Torx, bussole, prolunghe e adattatori. La presenza di una valigetta rigida facilita l’organizzazione degli accessori e permette di conservare la chiave insieme alle punte, così da averle sempre disponibili quando occorre effettuare un intervento. È la soluzione più indicata per chi lavora frequentemente su viti di piccole dimensioni e componenti che richiedono coppie di serraggio contenute.

Prezzo: 45€ (-18%)

HASKYY 3/8'' da 5 a 60 Nm, la soluzione versatile per la manutenzione della moto

Il secondo kit utilizza un attacco da 3/8'' e permette di impostare coppie comprese tra 5 e 60 Nm. Rispetto alla versione più piccola offre un intervallo più ampio, adatto a numerose operazioni di manutenzione su moto, scooter e componenti meccanici. Può essere utilizzato, per esempio, per il serraggio di viti di carter, supporti, staffe e altri elementi per i quali è previsto un valore compreso nel campo di regolazione. È una configurazione interessante per chi effettua periodicamente piccoli interventi sul proprio mezzo e desidera controllare con maggiore precisione la forza applicata. La chiave utilizza un meccanismo a cricchetto con regolazione della coppia, accompagnato da un sistema di bloccaggio che permette di mantenere il valore selezionato durante il lavoro. Anche in questo caso la dotazione comprende diversi accessori, tra cui bussole, inserti, adattatori e una barra di prolunga. La presenza di utensili differenti rende il kit pratico per lavorare su componenti che utilizzano viti e dadi di varie dimensioni. Il modello da 3/8'' rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca una chiave dinamometrica da utilizzare soprattutto sulla moto, ma anche per altri interventi meccanici che richiedono coppie intermedie.

Prezzo: 50€ (-21%)

HASKYY 1/2'' da 50 a 350 Nm, per i bulloni delle ruote dell’auto

Il terzo kit è quello con attacco da 1/2'' e intervallo di serraggio da 50 a 350 Nm, progettato per operazioni che richiedono una coppia decisamente superiore rispetto ai modelli precedenti. È la configurazione da prendere in considerazione per chi si occupa della manutenzione dell’auto e desidera uno strumento adatto al serraggio dei bulloni delle ruote. Dopo un cambio stagionale degli pneumatici, per esempio, è importante completare il montaggio applicando la coppia prevista per il proprio veicolo. La chiave dinamometrica permette di impostare quel valore e di controllare il serraggio dei bulloni, evitando di affidarsi esclusivamente alla forza esercitata manualmente. L’attacco da 1/2'' è particolarmente diffuso negli utensili destinati ai lavori automobilistici, grazie alla compatibilità con bussole di dimensioni maggiori. Il kit HASKYY comprende diversi accessori, tra cui prolunghe, inserti e adattatori, che ampliano le possibilità di utilizzo. Il campo da 50 a 350 Nm rende questa versione adatta anche ad altri interventi meccanici che richiedono coppie elevate. Per il serraggio delle ruote è comunque fondamentale utilizzare la bussola corretta e rispettare il valore specifico previsto per il veicolo. Tra le tre configurazioni, è quella più indicata per chi cerca una chiave dinamometrica da utilizzare principalmente sull’auto, soprattutto per il montaggio e il controllo del serraggio delle ruote.

Prezzo: 75€ (-17%)

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