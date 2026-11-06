Lynk & Co 900L, il SUV ibrido da 7 posti che ricorda le Range Rover

Lynk & Co 900L, un nuovo SUV ibrido Plug-in a sette posti, farà il suo debutto il 10 novembre. La casa automobilistica va così ad ampliare la sua gamma di grandi SUV con questo modello che va ad affiancare le versioni a 5 e 6 posti che in Cina sono già in vendita.

Ricorda un po' le Range Rover

Il nuovo SUV è più lungo e presenta un frontale ridisegnato con nuovi gruppi ottici più ampi e meglio integrati. La firma luminosa tipica di Lynk & Co non è stata invece cambiata. Fari che sono uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. Piccoli ritocchi anche al paraurti, in particolare alle prese d'aria e all'inizio del tetto possiamo osservare la presenza di un sensore LiDAR, baricentro delle funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui dispone il SUV. Guardando bene, si notano alcune somiglianze con le Range Rover, non solo davanti ma anche di profilo.

Lynk & Co 900L

Notiamo la presenza di maniglie a filo con la carrozzeria, il cofano piatto, praticamente orizzontale e un elemento nero che scende verticalmente sulle portiere sotto gli specchietti laterali. Nella foto si vede la Lynk & Co 900L nella colorazione Mellow Wine Red con cerchi in lega da 21 pollici. Dietro, una barra luminosa a tutta larghezza incorpora il logo ''LYNK & CO'' illuminato.

Lynk & Co 900L

Le misure? 5.280 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.810 mm di altezza, con un passo di 3.170 mm. Rispetto alla 900 standard, è più lunga di 40 mm e ha un passo più lungo di 10 mm, mentre larghezza e altezza rimangono invariate. Sia l'angolo di attacco che quello di uscita sono di 20 gradi.

Motore ibrido Plug-in

Cosa troviamo sotto al cofano della nuova Lynk & Co 900L? C'è un motore turbo 2 litri da 218 CV abbinato a un sistema ibrido di cui ancora non si conoscono i dettagli esatti. Dovrebbero esserci due motori elettrici che permetterebbero anche di disporre della trazione integrale. I dati completi sulle prestazioni ancora non sono stati rivelati. In ogni caso, ad alimentare il tutto ci sarebbero batterie da 55,1 kWh e 70 kWh per un'autonomia CTC rispettivamente di 320 km e 430 km. La velocità massima è di 225 km/h.

Tra pochi giorni ne sapremo molto di più. Sul mercato cinese, il nuovo SUV Plug-in arriverà entro la fine dell'anno a un prezzo ancora non comunicato.

Fonte: CarNewsChina

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