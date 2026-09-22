Lynk & Co 07 GT, debutto europeo al Salone di Parigi

I l Salone di Parigi 2026 si sta avvicinando e aprirà i battenti il 12 ottobre. Lynk & Co approfitterà di questo palcoscenico per portare al debutto la Lynk & Co 07 GT, una wagon sportiva dotata di un powertrain ibrido Plug-in che è già stata lanciata sul mercato in Cina. Al Salone sarà esposta la versione destinata al mercato cinese, offrendo così al pubblico l’opportunità di scoprirla da vicino in attesa che la casa automobilistica condivida le specifiche del modello destinato al mercato europeo.

Presso lo stand Lynk & Co, i visitatori potranno vedere da vicino anche gli altri modelli della gamma come la Lynk & Co 08 e Lynk & Co 02. La Lynk & Co 07 GT farà il suo debutto europeo durante la conferenza stampa della casa automobilistica prevista il 12 ottobre 2026, per poi rimanere esposta per tutta la durata del Salone.

Ecco cosa sappiamo della Lynk & Co 07 GT

In attesa delle specifiche del modello destinato al mercato europeo, ricordiamo quelle della versione commercializzata in Cina. La nuova Lynk & Co 07 GT misura 4.846 mm (fino a 4.866 mm a seconda dell'allestimento) di lunghezza, 1.900 mm di larghezza e 1.485 mm di altezza, con un passo di 2.843 mm. Per quanto riguarda il bagagliaio, la versione a due ruote motrici offre una capacità di carico pari a 614 litri (1.665 litri con i sedili abbattuti), mentre la versione a quattro ruote motrici offre 548 litri (1.599 litri, abbattendo gli schienali posteriori).

Lynk & Co 07 GT, interni

Dentro all'abitacolo troviamo un ambiente minimalista dove ovviamente non può mancare la tecnologia. La dotazione prevede la presenza di un quadro strumenti da 10,2 pollici e uno schermo centrale per l'infotainment da 15,4 pollici.

Per quanto riguarda, il powertrain, abbiamo un motore 4 cilindri 1,5 turbo da 163 CV abbinato a uno o due motori elettrici. La prima versione offre una potenza di sistema pari a 408 CV per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Il modello con doppio motore elettrico e la trazione integrale mette a disposizione complessivamente 530 CV. Si parla di uno 0 a 100 km/h in 4 secondi. Entrambe le varianti dispongono di una batteria “Energee Golden Brick” da 28,3 kWh. Autonomia in modalità elettrica di 200-170 km sebbene secondo il ciclo CLTC, molto più generoso di quello WLTP.

Di questo modello ne sapremo certamente di più tra poche settimane al Salone di Parigi.

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