Lotus Eletre X, interni e bagagliaio: spazio, comfort e tecnologia

Nata elettrica, la Lotus Eletre è oggi proposta anche con una motorizzazione Plug-in con il nome di Lotus Eletre X (qui la nostra prova). Anche il nuovo modello mantiene inalterato il carattere sportivo del SUV della casa inglese. Anzi, più che SUV si dovrebbe chiamare Hyper-SUV dato che è in grado di offrire prestazioni elevatissime. Due le versioni: la prima da 550 CV e la seconda da ben 952 CV che è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

Prestazioni da supercar ma anche tanto spazio, comfort e tecnologia. L'abitacolo, infatti, è in grado di accogliere comodamente 5 passeggeri in un ambiente premium. Il sistema infotainment offre poi tutti i servizi digitali che uno si aspetterebbe di trovare a bordo di un modello che comunque parte da circa 100 mila euro. Pariamo di navigazione, streaming musicale, videogiochi per passare il tempo durante la ricarica e tanto altro.

Lotus Eletre X, com'è l'abitacolo

All'apertura della porta, il sedile arretra e il volante si ritrae per agevolare l'accesso. L'abitacolo offre davvero molto spazio sia davanti e sia dietro. Anche adulti di oltre 180 cm possono viaggiare comodamente. Lo spazio per la testa non è mai un problema e nemmeno quello per le gambe, dietro, dove sembra di essere seduti in un vero e proprio salotto. I rivestimenti sono infatti decisamente premium (anche alcantara e fibra di carbonio) e gli assemblaggi perfetti. La cura del dettaglio è immediatamente percepibile in ogni dettaglio.

Lotus Eletre X, plancia estesa

I sedili anteriori con schiuma poliuretanica multistrato ad alta resilienza e funzione massaggio contribuiscono a ridurre l'affaticamento nei lunghi viaggi. Scegliendo la modalità Sport, va a regolare automaticamente i supporti laterali per garantire un contenimento ottimale del corpo.

Non c'è un classica strumentazione digitale ma un sottile display che attraverso tutta la plancia che mostra al conducente le principali informazioni di guida. Al passeggero anteriore, invece, mostra anche informazioni sulla riproduzione dei contenuti multimediali.

Lotus Eletre X, posti posteriori

Al centro della plancia spicca invece l'ampio display da 15,1 pollici del sistema infotainment. Il sistema operativo Lotus Hyper OS sfrutta la potenza dell'Unreal Engine di Epic Games, la stessa tecnologia alla base di alcuni famosi videogiochi. Il risultato è un'esperienza digitale fluida, intuitiva e immersiva. Presente anche un Head-Up Display che mostra alcune informazioni di guida. Anche i posti posteriori dispongono di un piccolo display da cui gestire la climatizzazione e la riproduzione della musica. Volendo tra gli optional c'è il tetto panoramico in vetro che permette di enfatizzare ulteriormente lo spazio a bordo.

Lotus Eletre X, bagagliaio

Bagagliaio

Nessun problema se si vuole affrontare un viaggio potandosi via mezza casa. Il bagagliaio supera abbondantemente i 600 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si superano i 1.500 litri.

VEDI ANCHE

Tags