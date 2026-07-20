Gamma Ligier 2026: JS50 B11, con la nuova batteria l'elettrica arriva fino a 164 km. La prova

La casa francese rinnova il suo quadriciclo elettrico L6e e L7e con accumulatore da 11 kWh che offre più efficienza e una garanzia di cinque anni

L’anno scorso ho provato una minicar come la Ligier JS50 con motore Diesel (leggi la prova di Ligier JS50). Era da un po’ che non mi mettevo al volante di un quadriciclo e devo dire che l’esperienza è stata molto interessante. Stile, qualità costruttiva, tecnologia di bordo e dinamica hanno alzato l’asticella e mi hanno lasciato una bella impressione.

Ligier gamma 2026: la novità di quest'anno è la JS50 B11 elettrica

Arriva la nuova elettrica

Dopo circa dodici mesi torno da Ligier (guarda la homepage di Ligier Italia) poiché la casa francese ci mostra la gamma 2026, che si presenta con un'importante novità per la mobilità urbana. Il costruttore ha svelato, infatti, il rinnovamento della propria offerta composta dalle minicar JS50 e Myli (guarda Ligier Myli), disponibili con motore endoternico ed elettrico e omologazioni L6e e L7e.

Se le versioni endotermiche restano sostanzialmente invariate rispetto al 2025, con la JS50 e la Myli equipaggiate con il collaudato motore Diesel Euro 5+, la vera protagonista è la BEV. La JS50 elettrica adotta infatti la nuova batteria LFP high performance B11 da 11 kWh, soluzione che promette maggiore efficienza, costi di esercizio ridotti e soprattutto un deciso incremento dell'autonomia, che raggiunge i 164 km nel ciclo WMTC.

Ligier gamma 2026: la prova della nuova JS50 B11 con batteria da 11 kWh

Il design della JS50 resta quello introdotto con il modello 2025, caratterizzato da linee di ispirazione sportiva e proporzioni quasi automobilistiche. Il frontale è valorizzato dai gruppi ottici LED, mentre gli allestimenti più ricchi aggiungono indicatori di direzione dinamici e cerchi in lega leggera fino a 16 pollici. L'obiettivo di Ligier rimane quello di distinguersi nel panorama dei quadricicli, proponendo una minicar dall'aspetto moderno e ricercato, pur senza interventi estetici specifici per il model year 2026. Insomma, il look già conosciuto va bene anche per quest’anno.

Ligier gamma 2026: la plancia della JS50 B11 con touchscreen da 10'' e accenti carbon look

L'abitacolo conferma l'impostazione introdotta nel 2025, con internicurati e una plancia impreziosita dagli inserti carbon look. Al centro della scena trova posto il touchscreen da 10'', orientato verso il guidatore e cuore del sistema d'infotainment, compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Completano l'ambiente sedili ergonomici, impianto audio Pioneer fino a sei altoparlanti, prese USB-C e una dotazione che punta a offrire una percezione qualitativa superiore rispetto alla media del segmento.

Ligier gamma 2026: i sedili sportivi della JS50 B11 Ultimate con impunture a contrasto

Motore elettrico Potenza max 7,6 (13,3) CV Coppia max 10,4 (15,7) Nm Velocità 45 (75) km/h Cambio - Trazione monomarcia - posteriore Dimensioni - baule 2,97 x 1,49 x 1,50 m - 319/471 litri Batteria - ricarica 11,02 kWh - circa 6 ore a 230V Autonomia ciclo WMTC 164 km Prezzo da 16.790 euro

La novità principale della gamma è la batteria B11 con maggiore capacità energetica. La tecnologia litio-ferro-fosfato garantisce più durata, affidabilità e resistenza anche alle basse temperature, grazie al sistema di riscaldamento integrato. Il risultato è un'autonomia dichiarata fino a 164 km nel ciclo WMTC, un valore che si piazza ai vertici della categoria.

Ligier gamma 2026: la JS50 B11 omologata L6e o L7e con potenza di 7,6 CV o 13,3 CV

Clima e servosterzo aumentano il comfort

La maggiore disponibilità di energia elettrica permette inoltre di alimentare climatizzatore e servosterzo senza incidere in modo significativo sulle prestazioni, mentre la ricarica completa richiede circa sei ore da una normale presa domestica. A dare più fiducia nella nuova tecnologia BEV contribuisce la garanzia di cinque anni dedicata alla batteria stessa, la più estesa proposta dal marchio.

Sul fronte della gamma restano disponibili anche le versioni Diesel Revo D+, che non introducono reali novità tecniche rispetto al 2025. Quindi, troviamo un monocilindrico 4T da 499,8 cc, per 8,2 CV/27 Nm, che spinge il quadriciclo leggero a una velocità massima di 45 km/h, con un consumo medio di 3,02 litri/100 km.

Ligier gamma 2026: il quadriciclo BEV è agile nel traffico e se la cava fuori città

Ligier continua a puntare su una struttura tecnica che vuole avvicinare il comportamento stradale di una vera automobile. La JS50 adotta infatti un telaio monoblocco in tubi di alluminio, abbinato alle sospensioni anteriori MacPherson e a un retrotreno a ruote indipendenti. A completare il quadro ci sono i freni a disco su entrambi gli assi, soluzione ancora rara tra le minicar.

Tutta mia la città

In città la versione L6e, limitata per legge a 45 km/h, sfrutta queste caratteristiche per offrire un'esperienza di guida fluida e rassicurante, con un discreto piacere di guida fra traffico e parcheggi dove troverebbe posto si e no uno scooter. Merito anche del raggio di sterzata di appena 4,5 metri, che rende semplici le manovre fra un’auto e l’altra. Buono il lavoro svolto dalle sospensioni, che riescono a soffocare i colpi dell'asfalto rovinato. Qualche vibrazione o contraccolpo si avverte solo se andate troppo veloci su buche, sporgenze o dossi di rallentamento. Siete avvisati.

Ligier gamma 2026: la JS50 B11 è un quadriciclo ben costruito e piacevole da guidare

Come allargare gli orizzonti

Chi deve spostarsi anche su strade a più veloce scorrimento, magari perché abita in zone periferiche oppure lavora nella cerchia suburbana, può invece orientarsi sulla variante L7e, che raggiunge una velocità massima di 75 km/h, e che amplia il raggio d'azione mantenendo la batteria high performance. Una punta velocistica superiore e uno spunto appena più vivace permettono di viaggiare con più relax, allargando il raggio d'azione della minicar. L'autonomia, inoltre, rimane la stessa della L6e, sostanzialmente perché la velocità massima, che non arriva a 90 km/h, permette di sforzare meno il motore, con conseguente riduzione dell'autonomia.

Se vogliamo, l’unico limite per queste minicar è l’omologazione a due posti. Ma anche la Smart ForTwo (e la futura Smart #2) non vanno oltre. Tuttavia, abbiamo toccato tutti con mano il successo della colorata e praticissima mini-monovolume.

Ligier gamma 2026: la minicar JS50 non è economica, ma si tratta di un modello premium

L'Italia, che si conferma il secondo mercato europeo per Ligier, mantiene un’offerta interessante e piuttosto articolata per il 2026. Parto dalla entry level, che dà accesso al mondo dei quadricicli Ligier. La Myli Diesel è a listino in tre versioni e parte da 12.849 euro, mentre la gamma della JS50 Diesel inizia da 15.490 euro. Per la nuova JS50 B11 servono almeno 16.790 euro, sia nella variante L6e sia nella L7e, con una differenza di 1.300 euro rispetto alla motorizzazione a gasolio.

Per lei ci sono cinque allestimenti disponibili, dalla entry level Select fino alla ricca Ultimate, che include climatizzatore, tablet da 10 pollici, telecamera posteriore, cerchi in lega da 16 pollici, servosterzo e numerosi contenuti dedicati al comfort e alla tecnologia. Con lei si toccano i 21.990 euro, ma in questo caso si parla di una nicchia di clienti particolare, disposta a spendere tali cifre per avere il massimo da una minicar premium. E voi cosa ne dite? Prendereste in considerazione un pratico quadriciclo al posto di una citycar? Fatemelo sapere.

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