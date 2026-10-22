Lepas Aura, il concept con gli occhi da leopardo che anticipa le nuove auto del marchio

Lepas ha presentato Aura, la sua prima concept car. Il marchio premium di Chery mostra così come saranno le sue auto del futuro. Il debutto è avvenuto a Wuhu, in Cina, durante il Chery International User Summit. Non è un semplice esercizio di stile.

Lepas Aura è infatti l’ispirazione per le prossime auto del marchio e inaugura un nuovo DNA stilistico. Il designer Ivan Dulanovic ha lavorato sul linguaggio di design del marchio che si basa sulla filosofia ''Natural Energy'' e sul linguaggio stilistico ''Leopard Aesthetics''.

Lepas Aura

Il nuovo volto delle Lepas

La concept mostra la nuova faccia dei futuri modelli. Il frontale è pensato per adattarsi a ogni motorizzazione. Il tema è la tensione muscolare del felino, bilanciata da eleganza e da un equilibrio tra masse e volumi.

Dalle prime immagini, la sagoma ricorda quella di una compatta a metà tra hatchback e shooting brake. Grande attenzione anche alla qualità della verniciatura, studiata per esaltare le forme.

Lepas Aura

Fari come occhi di leopardo

I fari richiamano l’occhio del felino. La firma luminosa è disegnata da tanti piccoli triangoli, con al centro la pupilla. Lo sguardo si riconosce al primo colpo. Al centro del frontale c’è una finta calandra che in realtà è un schermo retroilluminato con la scritta Lepas. Le prese d’aria sono quasi assenti. Per questo, molti pensano a una versione elettrica, ma per ora non ci sono dati tecnici.

Lepas Aura

Le luci posteriori diventano uno schermo

Dietro troviamo una fascia luminosa morbida e arrotondata. Sembra una semplice luce, ma in realtà è uno schermo personalizzabile. Al posto dei badge compare la scritta Lepas illuminata.

Non sappiamo ancora quali grafiche potrà mostrare. Sul portellone c’è poi una piccola pinna, mentre il paraurti richiama un diffusore.

Lepas Aura

Cerchi e colori

I cerchi hanno cinque fori a forma di petalo e un filo rosso. Sono originali, sportivi ed eleganti. Misurano 22 pollici con pneumatici Pirelli P Zero. Tre i colori scelti, pensati come tre momenti di luce:

Dawn Pearl, che richiama l’alba di Tahiti;

Bacalar Blue, ispirato alla laguna di Bacalar, in Messico;

Provence Twilight, il tramonto con un blu che tende al viola.

Sono tinte che cambiano aspetto durante la giornata.

Lepas Aura

Arriverà su strada?

Lepas non ha detto se Aura diventerà un modello di serie. Per ora è un manifesto di stile, senza dati su motore o dimensioni. È però probabile che fari a triangoli e luci-schermo compaiano sulle prossime auto. Il marchio intanto sta arrivando in Italia con i modelli L4, L6 e L8. Non resta che aspettare di scoprire quale elemento di Aura arriverà per primo in concessionaria.

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