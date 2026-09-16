Lepas L8: prova del SUV ibrido plug-in da oltre 1.000 km d'autonomia

In principio sono state Omoda e Jaecoo ad aprire le danze, conquistando ad agosto 2026 una quota di mercato in Italia superiore al 4%. Logico che la casa madre Chery abbia deciso di rincarare la dose portando da noi altri marchi, tra cui Lepas, che debutta sul nostro mercato con la Lepas L8: un SUV lungo 4,69 metri che, finalmente, dopo tante anteprime statiche, si lascia anche guidare.

Lepas L8, il frontale

La storia del nome oramai la sanno anche i sassi: Lepas è la crasi tra Leopard e Passion. Logico quindi trovare nel frontale una firma luminosa che richiama gli occhi di un felino.

Linee animali che si concretizzano in un design morbido, molto filante, elegante e misurato, con le lamiere delle fiancate che mettono in bella mostra i muscoli grazie anche a un trucco: le cornici dei finestrini non sono cromate, ma rifinite in nero lucido.

Questo dà maggiore presenza alle superfici e ai giochi di luce, mettendo in evidenza curve e controcurve, in una silhouette dai richiami felini. Non lasciarti ingannare dalle forme, però: la Lepas L8 ha sì l'aspetto di un SUV, ma la trazione è esclusivamente anteriore.

È un bel colpo d'occhio quello che regala la L8, con le sue belle proporzioni e alcuni richiami al meglio della produzione automobilistica europea. A partire da Porsche, che viene evocata dal lettering del nome stampigliato sul portellone e persino dalla forma del telecomando che tieni in tasca.

Lepas L8, le cornici dei vetri nero lucido fanno risaltare i riflessi sulle fiancate

A bordo le sensazioni sono spiccatamente premium, con superfici morbide che ricoprono la maggior parte dell'abitacolo, almeno fino alla linea di seduta. Bello il contrasto cromatico tra la finitura nera e l'ecopelle color tabacco che riveste i sedili e impreziosisce plancia e pannelli porta.

Montaggi molto solidi e scricchiolii praticamente a zero trasmettono un'elevata qualità percepita, tranne per l'altoparlante che spicca al centro del cruscotto: forzandone il movimento con le mani, qualche piccolo scricchiolio si sente.

La linea avvolgente degli arredi non pregiudica lo spazio a bordo, che è davvero impressionante. Seduti in seconda fila, i centimetri tra ginocchia e sedile anteriore (così come tra testa e soffitto) sono abbondantissimi.

C'è poi il plus del pavimento perfettamente piatto, che agevola l'ingresso per il quinto passeggero o i carichi improvvisati come la borsa da palestra. Lo spazio sul pavimento è talmente abbondante che puoi appoggiare un trolley da cabina perfettamente piatto, senza doverti inventare posizioni verticali o incastri strani.

Tanto spazio non si deve a qualche strano trucco di magia, ma banalmente al passo di 2,80 metri e al fatto che il bagagliaio è ampio sì, ma forse non da record per le dimensioni dell'auto: parliamo di 503 litri prima di reclinare i sedili posteriori.

Lepas L8, infotainment da 13,25 pollici

Tecnologia e schermi di bordo

Elemento di spicco del design degli interni è lo schermo a centro plancia da 13,25 pollici, che si raccorda con la console centrale attraverso una bella curva di ispirazione Mercedes. Alla sua base trovi comodi comandi fisici per il climatizzatore e per i Drive Mode ben integrati nel design.

Per il resto, quasi tutti gli altri comandi di bordo passano per il display touch. Questo si accompagna al quadro strumenti da 10,2 pollici davanti al guidatore, con una grafica devo dire un po' piccola: avrei preferito avere la velocità al centro e un po' più evidente. Non è disponibile, nemmeno in opzione, lo head-up display.

Tra le tecnologie di bordo non mancano la guida autonoma di Livello 2, i Drive Mode (tra cui uno completamente personalizzabile) e una funzione per cucirsi addosso gli ADAS, così da spegnere in un lampo tutti quegli avvisi che si rivelano noiosi in determinate situazioni, come l'allarme per il superamento dei limiti di velocità o il mantenimento di corsia. Sulla versione top di gamma abbiamo anche il parcheggio automatico e comandato da remoto.

Il test della Lepas L8

Al volante della Lepas L8, fin dai primi metri, provi sensazioni vicine a quelle di un'auto 100% elettrica, anche se il powertrain qui è plug-in hybrid. Questo perché il motore termico — un quattro cilindri 1.5 turbo a ciclo Miller — si limita per la maggior parte del tempo a fare da generatore di corrente con l'aiuto di uno dei due motogeneratori di bordo, mentre l'altro motore elettrico è deputato alla trazione.

Solo quando affondi davvero il pedale dell'gas il termico entra in funzione per spingere l'automobile, collegandosi direttamente alle ruote attraverso una trasmissione apposita.

Ci pensa poi un'insonorizzazione particolarmente efficace a limitare la sua presenza a bordo: vibrazioni e sound dei cilindri sono davvero ridotti al minimo, grazie ai vetri anteriori laminati e a un sistema di cancellazione attiva del rumore gestito dall'impianto audio Sony (di serie sull'allestimento top), che emette onde sonore in controfase.

La L8 è molto pronta sotto il piede, fluida e scorrevole durante la guida. Peccato per uno sterzo un po' avaro di sensazioni: è sensibile, sì, ma poco comunicativo e non aiuta molto a capire cosa succeda sotto le ruote.

L'assetto, dal canto suo, è piuttosto sostenuto e offre un'ottima resistenza al rollio: una caratteristica che trasmette sicurezza e stabilità, ma si traduce anche in qualche piccolo scuotimento quando prendi eventuali avvallamenti con le ruote di un solo lato dell'auto. Il comfort resta comunque di alto livello, complici i sedili riscaldati e ventilati (pure massaggianti, nella versione top), una vera manna nei mesi più caldi.

Mi aspettavo qualcosa in più dal motore in ripresa. La potenza dichiarata è di 279 CV con 365 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Fatto sta che quando affondi il pedale nei sorpassi o cerchi uno sprint deciso, la verve appare un po' sottotono rispetto alle promesse della scheda tecnica.

Lepas L8, il quadro strumenti da 10,2 pollici

Autonomia, consumi e ricarica

Da buona plug-in, la Lepas L8 permette di viaggiare in modalità 100% elettrica grazie alla batteria da 18,4 kWh, ricaricabile anche in Fast Charge (corrente continua). L'autonomia massima sul percorso misto dichiarata nel ciclo WLTP è di 90 km.

Il bello di questo sistema super-ibrido di produzione Chery è che, come ho riscontrato anche su altri modelli del gruppo, consente consumi molto contenuti anche a batteria scarica.

La casa dichiara una media tra i 5,5 e i 6,0 l/100 km, grazie a una gestione energetica che mantiene la batteria sempre attorno al 15-20% (e puoi arrivare all'80%, con una regolazione del Drive Mode Custom) sfruttando il termico come range extender e lasciando la trazione quasi sempre all'elettrico. Con il serbatoio di benzina da 60 litri, l'autonomia complessiva supera di slancio i 1.000 km.

In somma, nonostante i richiami stilistici a Porsche, la Lepas L8 non vuole essere un'auto sportiva: viaggia con un grande comfort, in pieno silenzio e con consumi contenuti.

Due gli allestimenti disponibili per la Lepas L8:

Versione d'attacco Essence : listino da 41.700 euro

Versione top di gamma Elegance: listino da 44.700 euro

Non c'è la possibilità di scegliere accessori alla carta, quindi è fondamentale decidere a priori l'allestimento giusto per le proprie esigenze. Va detto che il sovrapprezzo di 3.000 euro per la versione top è ampiamente giustificato da una dotazione decisamente più ricca, che comprende:

Impianto audio Sony a 8 altoparlanti con riduzione attiva del rumore

Finiture interne in ecopelle

Sedili con funzione massaggio

Tetto panoramico

Portellone elettrico

Cerchi in lega da 20 pollici

Parcheggio automatico e da remoto

In definitiva, il pacchetto è particolarmente interessante per il prezzo proposto, a cui si aggiunge una promozione di lancio con sconti fino a 5.000 euro in caso di permuta o rottamazione e, in più, un finanziamento con rata da 269 euro al mese e TAN al 4,6%.

La garanzia su Lepas L8 è di 7 anni o 150.000 km, con chilometraggio illimitato nei primi 3 anni e un'estensione della copertura a 8 anni o 160.000 km per la batteria di trazione e le componenti del sistema EV.

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