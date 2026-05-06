Leapmotor T03 vs Dacia Spring, quale preferite tra queste city car elettriche?

Leapmotor T03 in Italia è una vera best seller e in questa prima parte del 2026 è l'elettrica più venduta in assoluto. Il merito è degli incentivi che hanno reso davvero appetibile questa city car che offre una dotazione completa. Tra le principali concorrenti sul mercato c'è la Dacia Spring, tra le prime city car elettriche a essere proposte sul mercato a un prezzo concorrenziale (qui la nostra prova). Proviamo quindi a mettere a confronto le schede tecniche di queste due vetture per scoprire caratteristiche e differenze.

Dimensioni e design

Iniziamo a vedere le misure della Leapmotor T03: 3.620 mm lunghezza x 1.577 mm larghezza x 1.652 mm altezza, con un passo di 2.400 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 210 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare fino a 880 litri. Il design è molto semplice, con un frontale dalle forme morbide dove troviamo fari tondi. Sempre davanti, al centro, c'è lo sportellino che nasconde la presa di ricarica. I cerchi sono da 15 pollici. Al posteriore, invece, i gruppi ottici sono collegati tra loro da una fascia di colore nero.

Leapmotor T03, 3/4 anteriore

Passiamo alla Dacia Spring le cui misure sono 3.701 mm lunghezza x 1.767 mm larghezza x 1.519 mm altezza, con un passo di 2.423 mm. Il bagagliaio è leggermente più grande di quello della Leapmotor T03 e offre una capacità di 308 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si sale a poco più di 1.000 litri. La city car elettrica di casa Dacia offre un design dalle forme squadrate con un frontale caratterizzato dalla presenza di fari con firma luminosa a Y che ritroviamo pure nei gruppi ottici posteriori che sono uniti tra loro da un fascione nero dove è presente il lettering ''DACIA''.

Dacia Spring 2026

Interni e tecnologia

Andiamo a vedere gli interni della Leapmotor T03 che offrono un ambiente minimalista con i comandi fisici ridotti al minimo. Non manca comunque la tecnologia con la strumentazione digitale da 8 pollici dietro al volante a 3 razze e il sistema infotainment da 10,1 pollici collocato centralmente sulla plancia. Passiamo alla Dacia Spring che viene proposta di serie con un quadro strumenti digitale da 7 pollici. L'allestimento base non dispone dell'infotainment ma solo del supporto per smartphone per trasformarlo in una sorta di computer di bordo. Gli allestimenti più ticchi possono contare invece su di un display da 10,1 pollici per l'infotainent vero e proprio. Presente il sistema YouClip che consente di fissare in modo pratico e sicuro diversi accessori all'interno dell'abitacolo.

Leapmotor T03, l'interno

Motori e autonomia

Una sola motorizzazione per la Leapmotor T03. Unità da 95 CV alimentata da una batteria da 37,3 kWh che permette una percorrenza di 265 km. Ricarica in corrente continua fino a 48 kW di potenza, mentre in corrente alternata fino a 6,6 kW. Per quanto riguarda, invece, la Dacia Spring, la city car è disponibile in due livelli di potenza: 70 e 100 CV. Batteria da 24,3 kWh che garantisce un’autonomia fino a 225 km. In corrente continua si può ricaricare fino a 40 kW e fino a 7 kW in corrente alternata.

La plancia ha plastiche nude, ma colorate sulla Dacia Spring 2024 Extreme

Prezzo

Quanto costano le due city car elettriche? Leapmotor T03, unico allestimento a 18.900 euro. Dacia Spring parte invece da 17.900 euro.

[Immagine di copertina fatta con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/05/2026