Leapmotor, il 16 settembre arriva la Leap Night: oltre il tradizionale porte aperte

Per la serata del 16 settembre, Leapmotor ha organizzato in Italia l'appuntamento del ''Leap Night – Back to School''. La casa automobilistica afferma che si tratta di un qualcosa di più del classico ''porte aperte'' e lo descrive come un ''evento nazionale che coinvolgerà le concessionarie aderenti della rete Leapmotor in tutta Italia per celebrare il rientro dalle vacanze e accompagnare l'inizio della nuova stagione commerciale attraverso un format esperienziale, dinamico e contemporaneo''.

Leap Night – Back to School

L'appuntamento è per le ore 18.30 del 16 settembre presso le concessionarie Leapmotor aderenti, un evento serale dedicato a clienti e prospect per conoscere da vicino le novità della gamma. Il programma prevede accoglienza degli ospiti, musica, food & beverage, attività di engagement e diverse sorprese riservate ai partecipanti. Protagonista della serata sarà la nuova Leapmotor B03X che avrà un momento dedicato alla sua presentazione.

Leapmotor B05: la prova

In ogni caso, tutti coloro che saranno presenti a questo appuntamento avranno l'opportunità di scoprire da vicino l'intera gamma Leapmotor, compresa la nuova B05. Insomma, un ''porte aperte'' un po' diverso del solito in cui si punta a mettere al centro il cliente attraverso una serie di attività dedicate.

La casa automobilistica del Gruppo Stellantis conferma il proprio impegno nel creare nuove occasioni di incontro con il pubblico e nel valorizzare una gamma che continua costantemente a crescere.

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