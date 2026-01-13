Honda cambia emblema: la nuova H si prepara al futuro elettrico

Honda si prepara a un’evoluzione significativa della propria immagine, legata al processo di elettrificazione della gamma.

Honda e il nuovo corso dell’identità visiva

Il costruttore giapponese ha confermato l’introduzione di un nuovo logo, destinato a comparire progressivamente sui veicoli elettrificati di serie e in diversi ambiti del business automobilistico, dalle concessionarie al motorsport.

Nuovo logo Honda: i concept Honda 0 SUV e Honda 0 Saloon con l'inedito stemma

Un logo più semplice per l’era elettrica

Il classico emblema con la H viene reinterpretato con un design più pulito, privo di bordi e pensato per adattarsi alle nuove esigenze stilistiche e tecnologiche. Il debutto in produzione è previsto a partire dal 2027, sui modelli elettrici e ibridi di nuova generazione.

Nuovo logo Honda: nel 2027 è previsto il debutto dell'emblema su modelli elettrici e ibridi

Dai concept alla produzione

Il nuovo marchio della casa giapponese ha già fatto la sua prima apparizione sui concept della Serie 0, presentati all’inizio del 2024 (guarda i concept Honda 0). Il primo modello di serie a sfoggiarlo sarà il SUV 0, che verrà prodotto nello stabilimento dell’Ohio.

Inizialmente atteso per il 2026, l’utilizzo ufficiale del nuovo emblema è ora confermato dal 2027. Seguirà la berlina 0, parente stretta dello sport utility, anch’essa caratterizzata dall’emblema illuminato.

Nuovo logo Honda: la H è presente sui modelli giapponesi dal 1963

Gamma elettrica e ibrida in espansione

Accanto ai modelli full electric, Honda estenderà il nuovo logo anche ai futuri veicoli ibridi (guarda la homepage di Honda Italia). Tra il 2027 e il 2031 sono previsti 13 nuovi modelli dotati dell’evoluzione del sistema e:HEV, che promette maggiore efficienza e migliori prestazioni.

Nuovo logo Honda: una H dallo stile semplificato accompagnerà la trasformazione industriale

Un simbolo che introduce il futuro della casa

La H è la firma di Honda dal 1963 e nel tempo è stata più volte aggiornata. L’attuale restyling rappresenta una “seconda fondazione” del marchio, chiamato ad affrontare una fase di profonda trasformazione industriale e tecnologica. A voi piace il nuovo stemma Honda? Fateci sapere cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2026