Tesla, una startup rilancia Model 3 e Model Y: nasceranno pick-up e fuoristrada elettrici

Recuperare i componenti delle elettriche da rottamare per produrre pick-up, furgoni e fuoristrada a batterie. Il progetto indipendente di Hoffman è molto ambizioso

Dopo aver conquistato il mercato con Model 3 e Model Y, Tesla potrebbe vedere una seconda vita per le sue vetture attraverso un progetto indipendente.

Dalle Tesla usate a una nuova generazione di veicoli

La startup americana Hoffman punta, infatti, a recuperare le componenti delle auto elettriche del marchio per realizzare modelli completamente diversi. L'obiettivo è trasformare berline e SUV già esistenti in veicoli elettrici modulari, capaci di adattarsi a esigenze e utilizzi differenti.

Hoffman Badger: progetto indipendente USA per recuperare le Tesla, qui il display

Badger, la piattaforma che cambia le regole

Il progetto si chiama Badger e nasce dall'esperienza di Hoffman, azienda che in passato si è occupata anche di conversioni elettriche per DeLorean. La sua soluzione combina una piattaforma sviluppata internamente con numerosi elementi recuperati dalle Tesla usate: sedili, volante, display, airbag, centraline e software. Una formula che permette di dare vita a pick-up elettrici, furgoni, autobus e altri mezzi, mantenendo parte della tecnologia originale del costruttore americano.

Un fuoristrada elettrico tra i primi prototipi

Tra i veicoli dimostrativi presentati c'è un furgone pensato per affrontare anche percorsi difficili. La configurazione prevede angoli di attacco e uscita pronunciati, batteria rialzata per migliorare l'angolo di dosso e pannelli della carrozzeria rimovibili. Hoffman intende proporre il progetto sia come kit di assemblaggio, completo di numero di telaio ma senza componenti Tesla, sia come veicolo finito, realizzato direttamente dall'azienda.

Hoffman Badger: l'abitacolo realizzato con i componenti recuperati di una Tesla

Prezzi e produzione: le prime stime

La startup punta a una capacità produttiva di circa cento esemplari all'anno. L'impiego di hardware e software Tesla dovrebbe inoltre garantire l'accesso ad alcuni servizi del marchio, tra cui la rete Supercharger e il controllo remoto tramite applicazione.

Secondo l'amministratore delegato Geoffrey Hoffman, i prezzi varieranno sensibilmente in base alle personalizzazioni richieste. Le prime stime indicano una fascia compresa tra 24.950 e 82.490 dollari, comunque inferiore al prezzo del Cybertruck, ormai sul viale del tramonto (guarda Tesla Cybertruck fine produzione). Resta da capire quanto il progetto riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel mercato degli MPV e dei veicoli commerciali a batteria.

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