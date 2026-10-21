Guida al noleggio auto a Dubai: costi, parcheggi e consigli utili

Dubai si estende per decine di chilometri lungo la costa, con strade a più corsie e quartieri lontani l'uno dall'altro. La metropolitana e i taxi coprono bene il centro, ma molte mete restano scomode da raggiungere senza un'auto propria, soprattutto fuori città. Per chi vuole muoversi con i propri tempi, il noleggio è spesso la scelta più pratica.

Prima di prenotare conviene però sapere come funzionano pedaggi, parcheggi e carburante. Sono voci che nel preventivo iniziale non compaiono e che, sommate, pesano sul budget più di quanto ci si aspetti.

Quali destinazioni visitare a Dubai con un'auto a noleggio

Per il Burj Khalifa, il Dubai Mall o il Museo del Futuro la macchina non serve: la metro ci arriva comodamente. Il discorso cambia quando l'itinerario esce dai quartieri centrali.

Hatta, per esempio, si trova a circa 130 chilometri dal centro, ai piedi dei monti Hajar. La strada attraversa il deserto e porta a un'area di sentieri, laghi e attività all'aperto che si gira bene solo con un mezzo a disposizione, senza dover seguire gli orari di un tour.

Più vicina c'è Al Qudra, zona desertica nota per i laghi artificiali e le piste ciclabili. In auto si raggiungono più facilmente anche le spiagge lontane dalla metro, i resort lungo la costa e i quartieri residenziali periferici.

L'escursione in cui il noleggio rende di più è quella ad Abu Dhabi, a circa 130-140 chilometri. In una giornata si possono mettere insieme la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, il Louvre Abu Dhabi e Yas Island, spostandosi liberamente da un punto all'altro.

Il safari nel deserto è un'altra storia. Le auto a noleggio in genere non possono essere usate fuoristrada, quindi per le dune è meglio rivolgersi a un operatore specializzato.

Fuoristrada nel deserto - Foto di Alina Grubnyak su Unsplash

Parcheggiare a Dubai: tariffe, zone e sicurezza

Trovare posto di solito non è difficile, tranne nelle zone più frequentate durante il fine settimana. In città ci sono stalli su strada, aree a pagamento e grandi autosilo, e il prezzo dipende sia dalla zona sia dall'orario.

La sosta pubblica è gestita in gran parte da Parkin, che divide le aree in standard e premium. Nelle ore di punta, dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 20, un'ora di parcheggio parte da circa 4 dirham (1 euro) nelle zone standard e arriva a 6 (1,50 euro) in quelle premium. Fuori da queste fasce si paga meno. Le tariffe vengono aggiornate periodicamente, per cui prima di partire vale la pena controllarle sull'app di Parkin.

Nei parcheggi pubblici su strada la sosta è di norma gratuita la domenica, nei giorni festivi e di notte, dalle 22 alle 8. Gli autosilo seguono invece regole proprie e possono essere a pagamento anche nelle ore notturne.

I centri commerciali hanno sistemi diversi. Al Dubai Mall, nelle aree a pagamento, le prime quattro ore sono gratuite dal lunedì al giovedì e le prime sei dal venerdì alla domenica. Superata la soglia, le tariffe partono da 20 dirham (circa 5 euro) e crescono in fretta con il passare delle ore. Il pagamento avviene in automatico tramite Salik, il sistema di pedaggio elettronico: con un'auto a noleggio l'importo finisce quindi nel conteggio dei pedaggi addebitati dalla società.

Quanto alla sicurezza, Dubai è considerata una città in cui si può lasciare l'auto incustodita senza particolari timori. Le precauzioni di base restano valide: chiudere sempre il veicolo, non lasciare oggetti di valore in vista e parcheggiare solo negli spazi autorizzati.

Come scegliere l'auto a noleggio e quali costi controllare

L'offerta va dalle utilitarie alle berline, fino ai SUV e alle sportive di lusso. Per una vacanza fatta soprattutto di visite, una compatta con cambio automatico basta e avanza: le strade sono in ottime condizioni e i parcheggi non mancano.

Tra le piattaforme da consultare c'è Renty.ae, dove si possono confrontare auto a noleggio economiche a Dubai di diverse società, ciascuna con le proprie condizioni. Nelle categorie più accessibili i prezzi partono da circa 80 dirham (20 euro) al giorno, ma cambiano molto a seconda della stagione, della durata del noleggio e del modello.

Il deposito cauzionale merita un controllo a parte. Alcune offerte non lo prevedono, altre lo richiedono e per le auto economiche si parte in genere da circa 1.000 dirham (245 euro). Anche i tempi di restituzione variano: la società aspetta di solito che arrivino eventuali multe e pedaggi prima di sbloccare la cifra, e l'attesa può arrivare a circa un mese. Importo e tempistiche sono indicati nelle condizioni di ciascuna offerta, ed è lì che conviene verificarli.

C'è poi il Salik, il pedaggio elettronico presente su diverse arterie della città. Non serve noleggiare un dispositivo come il Telepass: le auto hanno già un adesivo elettronico sul parabrezza che registra ogni passaggio sotto i varchi.

Il costo dipende dal giorno e dall'orario. Ogni passaggio parte da 4 dirham (circa 1 euro) e sale a 6 (circa 1,50 euro) nelle ore di punta dei giorni feriali, mentre di notte, tra l'1 e le 6, il transito è gratuito. Si paga quindi per numero e orario dei passaggi, non per i chilometri percorsi. Di solito la società di noleggio anticipa i pedaggi e li addebita al cliente dopo la riconsegna, a volte con una piccola commissione di gestione. Come e quando avviene il pagamento è scritto nelle condizioni dell'offerta.

Nelle stesse condizioni si trovano anche altre voci da non trascurare: i chilometri giornalieri inclusi, la franchigia dell'assicurazione, il costo di un secondo conducente e le eventuali spese per la consegna in aeroporto o in hotel.

Auto a Dubai - Foto di Gijs Coolen su Unsplash

Quanto costa la benzina e cosa succede se non si restituisce il pieno

Negli Emirati il prezzo dei carburanti viene aggiornato ogni mese e resta di norma molto più basso di quello italiano. Prima della partenza basta una rapida ricerca per conoscere le tariffe del mese in corso.

Più del prezzo alla pompa conta la politica sul carburante prevista dal contratto. La più diffusa è il full-to-full: si ritira l'auto con il serbatoio pieno e la si riconsegna allo stesso modo.

Chi la restituisce con meno carburante si vede addebitare i litri mancanti più un supplemento per il rifornimento. Non esiste una penale uguale per tutti, perché ogni società applica le proprie condizioni, ma il risultato è quasi sempre più caro di un pieno fatto da sé.

Per evitare discussioni è utile fotografare l'indicatore del carburante al ritiro, fare il pieno in un distributore vicino al punto di riconsegna e tenere lo scontrino. Lo stesso vale per la carrozzeria: meglio fotografare i danni già presenti prima di partire. Sono abitudini che tornano utili anche quando si noleggia in Italia.

Documenti, regole stradali e consigli per guidare senza problemi

Per noleggiare un'auto a Dubai servono la patente e, di norma, il passaporto. L'Italia rientra tra i paesi la cui patente è riconosciuta per chi visita gli Emirati con visto turistico, ma diverse società di noleggio chiedono comunque il permesso internazionale di guida. Conviene quindi verificarlo nelle condizioni dell'offerta e, nel dubbio, richiederlo prima di partire.

Si guida a destra, come in Italia, su una rete stradale moderna ma spesso trafficata. La Sheikh Zayed Road, una delle arterie principali, ha molte corsie e svincoli ravvicinati: nelle ore di punta richiede particolare attenzione, soprattutto a chi non conosce le uscite.

I limiti di velocità vanno rispettati alla lettera. La città è piena di autovelox e telecamere, e le sanzioni per le infrazioni più gravi sono molto pesanti. Sull'alcol vige la tolleranza zero.

Un navigatore aggiornato, come Google Maps o Waze, aiuta a individuare in anticipo corsie d'uscita, varchi Salik e parcheggi. Prima di partire conviene anche controllare che l'aria condizionata funzioni bene: nei mesi estivi è indispensabile.

Il noleggio conviene soprattutto a chi vuole esplorare Dubai e gli altri Emirati in autonomia, cambiando meta ogni giorno. Chi resta tra Downtown, Dubai Marina e le attrazioni servite dalla metro spende spesso meno alternando mezzi pubblici e taxi. La scelta dipende dall'itinerario, da quante persone viaggiano e da quanta libertà di movimento si cerca.

Copertina: Foto di Tatev Arsh su Unsplash

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