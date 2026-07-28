Come si calcola l'ISEE per accedere al noleggio sociale

Il nuovo noleggio sociale permette di avere un'auto con un canone di 100 euro al mese, ma è riservato a chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro

Il Governo ha annunciato il noleggio sociale, uno strumento che permetterà anche alle famiglie a basso reddito di poter cambiare auto e accedere così a modelli più recenti, più sicuri e meno inquinanti. Sappiamo già che questo programma permetterà di portarsi a casa un'auto nuova con un canone di 100 euro, IVA inclusa. Tuttavia, c'è un preciso requisito da rispettare e cioè disporre di un indicatore ISEE inferiore ai 30.000 euro.

Ma cos'è l'ISEE? Come si calcola? Dove si ottiene? Per chi ancora avesse poca pratica con questo indicatore, facciamo un ripassino.

ISEE, cos'è?

La definizione la fornisce direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Non è un indicatore del reddito ma della situazione economica e viene utilizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica per la compartecipazione al costo di alcuni servizi oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alla prestazione, ed è soggetto a controlli.

In realtà a dirla tutta ci sono più ISEE come ricorda l'Inps. Oltre a quello ''ordinario'' che serviva per gli incentivi e adesso per il noleggio sociale, ci sono l'ISEE università, l'ISEE socio sanitario e altre tipologie di indicatori che servono per accedere a determinati servizi o programmi agevolati.

ISEE, come si calcola?

Per ottenere la propria attestazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La DSU può essere compilata online (sia in modalità precompilata che non precompilata), direttamente dall'interessato, accedendo, previa autenticazione, ai servizi telematici dell'INPS.

Prima, si può anche effettuare una simulazione. Sempre l'Inps mette a disposizione uno strumento online che permette ai cittadini di simulare il calcolo dell'ISEE (cliccate qui), differenziato per tipologia di indicatore che si intende simulare (ISEE ordinario, sociale, università...). Nel nostro caso va effettuata la simulazione dell'ISEE ordinario. La compilazione è del tutto anonima e alla fine, una volta inseriti tutti i dati richiesti, sarà possibile ottenere un valore indicativo della propria ISEE.

Per ottenere la Dichiarazione Sostitutiva Unica la via più semplice è quella di passare dal sito dell'Inps (cliccate qui). La piattaforma che è stata creata permette di mettere insieme i dati dichiarati con quelli contenuti nei database dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. Per accedere alla piattaforma online è necessario disporre dello SPID oppure della Carta d’Identità Elettronica oppure della Carta Nazionale dei Servizi.

Per chi ha poca dimestichezza con l'utilizzo degli strumenti online c'è sempre la strada del Caf. Basterà presentare la documentazione richiesta per ottenere la propria ISEE. In entrambi i casi, ottenere l'indicatore è gratuito.

[Immagine copertina realizzata con AI]

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