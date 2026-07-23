Auto nuova a 100 euro al mese: ecco come funziona il noleggio sociale in Italia

Il DPCM Automotive prevede la costituzione del programma di ''noleggio sociale a lungo termine''. Similmente al social leasing francese, anche la versione italiana punta a favorire l'accesso alla mobilità delle famiglie a basso reddito. Questo programma sta prendendo forma nel nostro Paese e proprio nella giornata di oggi è stato presentato al Mimit dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa.

Auto nuova a 100 euro al mese, come funziona?

Il programma è esperimentale e durerà fino al 30 giugno 2030. Il noleggio sociale a lungo termine è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro e permetterà di accedere ad auto nuove a un canone mensile di 100 euro. Come funzione esattamente? Il programma sarà gestito dall'ACI e le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, attualmente in via di definizione. Le graduatoria per l'accesso al noleggio sociale saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Più nel dettaglio, il programma prevede la possibilità di poter stipulare un contratto di noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1, cioè le autovetture, omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO2 non superiori a 135 g per km.

Ministro Urso

Il contratto avrà una durata minima di almeno 36 mesi, con un limite di percorrenza di 12.000 km annui. Come accennato prima, il canone sarà di 100 euro al mese, IVA compresa. Oltre all'ISEE c'è un ulteriore requisito. Infatti, sarà obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine del contratto di 36 mesi sarà data la possibilità di poter acquistare il veicolo, con uno sconto del 10% sul valore di mercato.

Cosa dice il Ministro Urso

Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale.

Insomma, se la misura dovesse avere successo, potrebbero arrivare più fondi (attualmente sul piatto ci sono 50 milioni di euro) e quindi rendere strutturale il noleggio sociale per aiutare le persone a basso reddito a dotarsi di un'autovettura di ultima generazione, più sicura e anche meno inquinante.

Il presidente di ACI Geronimo La Russa, ha poi aggiunto:

Accessibile, efficiente, sostenibile e sicura: così deve essere la mobilità secondo l’Automobile Club d’Italia. Il noleggio sociale possiede le caratteristiche per garantire ai cittadini il diritto di muoversi e al Paese il rinnovo improrogabile del parco circolante. Il progetto voluto, ideato e gestito congiuntamente dall’ACI e dal MIMIT è un passo concreto dell’evoluzione di ACI in un Mobility Club moderno e vicino a chi si muove, in grado di offrire soluzioni concrete e vantaggiose a salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza stradale.

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