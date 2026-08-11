Noleggio sociale: ISEE, rottamazione e tutti i requisiti da conoscere

Alla fine di Luglio, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy insieme all'Aci aveva presentato il noleggio sociale, uno strumento che permetterà alle famiglie meno abbienti di poter cambiare auto pagando un canone agevolato di 100 euro al mese. Il Dpcm Automotive del 3 luglio è stato registrato alla Corte dei Conti e prende così forma concreta questo nuovo programma, per il momento sperimentale che durerà fino al 2030. Attualmente sul piatto ci sono 50 milioni di euro ma se dovesse avere successo potrebbero arrivare più fondi.

Le regole per accedere a questo strumento sono però diverse e non si limitano all'ISEE sotto i 30 mila euro e alla necessità di rottamare un vecchio veicolo fino a Euro 4. Vediamo quindi di fare una panoramica di tutti i principali requisiti da soddisfare per poter accedere al programma del noleggio sociale italiano.

Cos'è il noleggio sociale

L'idea è molto semplice ed è quella di permettere a tutti, anche alle famiglie a basso reddito, la possibilità di poter cambiare auto per poter disporre di un veicolo più recente, più sicuro e meno inquinante. Il tutto ad un canone agevolato e soprattutto bloccato per tutta la durata del contratto. Misura sperimentale, come detto, che resterà attiva fino al 30 giugno 2030.

Noleggio sociale: chi può richiederlo?

Tutte le persone fisiche la cui ISEE è inferiore ai 30.000 euro. Per calcolarla leggete questa mini guida. Inoltre, è obbligatorio avere una vecchia vettura fino a Euro 4 da poter rottamare, veicolo che deve essere di proprietà da almeno 12 mesi.

Il contratto del noleggio sociale

Il noleggio sociale riguarda vetture nuove, immatricolate in Italia, omologate almeno Euro 6 con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km. Il contratto stipulato prevede una durata minima di 36 mesi a un canone di 100 euro al mese. C'è un vincolo di percorrenza annuale fissato a 12.000 km. Al termine dei 36 mesi, l'auto si potrà acquistare, beneficiando di uno sconto del 10%.

Attenzione, però, non si potrà scegliere l'auto che si vuole perché rientrano nel noleggio sociale solamente le vetture con un prezzo di listino fino a 14.800 euro IVA esclusa (18.056 euro IVA inclusa) compresi optional a pagamento. Nel contratto sarà inclusa anche l'assicurazione RC Auto con Furto e Incendio e Kasko. Inoltre, sono inclusi servizi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al soccorso stradale. Il noleggio sociale sarà gestito dall'Aci.

Occhio a questi requisiti

Oltre ai requisiti menzionati all'inizio per accedere al noleggio sociale ce ne sono di ulteriori comunque importanti da conoscere. Bisogna essere titolari di un conto corrente (anche postale) e di una carta di credito. Bisogna avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure presentare la dichiarazione dei redditi dei 3 precedenti periodi d’imposta. Molto importante, non essere protestato. Inoltre, chi richiederà il noleggio sociale non deve essere stato segnalato alla Centrale dei Rischi.

Bisogna essere in possesso della patente B e non aver già usufruito di incentivi operativi nel triennio 2022-2024. Insomma, tante regole da soddisfare per poter accedere a questo programma.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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