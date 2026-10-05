Gran Turismo 7: novità e video trailer dell'aggiornamento del 15 ottobre

Gran Turismo 7: il 15 ottobre arriva la prima parte del corposo aggiornamento Spec IV (update 1.72 per i pignoli dei numeri). Polyphony Digital ne ha svelato i dettagli e mostrato il trailer ufficiale in occasione dell'evento eSports delle World Series a Singapore, dandoci un assaggio piuttosto chiaro di cosa ci aspetta.

Ferrari F355, il circuito di Sugo e le nuove auto

Il piatto forte del garage è indubbiamente la Ferrari F355 del 1994, un’icona degli anni 90 che molti appassionati di sim-racing ricordano anche per uno storico titolo arcade a lei dedicato.

Insieme a lei sbarcano sul sim targato Sony anche vetture decisamente più eclettiche: la gloriosa Honda Civic Si Group A del 1987 con livrea Motul (220 CV per meno di 900 kg, vinse il campionato All-Japan del '87), l’inaspettata Honda Step Wgn del 2023, una classica Citroën 2CV6 Charleston del 1986, l’evoluzione della Mazda RX-Vision GT3 e la futuristica Xiaomi Vision Gran Turismo.

Per quanto riguarda le piste, la vera sorpresa è il debutto del tracciato di Sportsland Sugo, un circuito giapponese vecchio stile, corto, tecnico e molto divertente da guidare al limite, perfetto proprio per spremere a dovere auto come la Civic o la F355.

Car Viewer e Concierge: fotografo o acquirente VIP?

L'aggiornamento porta con sé due funzioni gestionali piuttosto interessanti nel Garage. Car Viewer ti permette di posizionare le auto del tuo garage davanti a vari sfondi coordinati per scattare foto ad alta risoluzione senza dover passare da Scapes.

Car Concierge è invece una scorciatoia per acquistare subito le auto rare o leggendarie senza dover attendere la rotazione periodica del concessionario dell'usato o di Auto Leggendarie.

C'è però un dettaglio da considerare: la comodità si paga. Acquistare tramite Concierge costa più crediti e richiede dei tempi di consegna realistici. Per farti un esempio pratico visto nella demo, una Mercedes-Benz W196 del 1955 (normalmente venduta a 20 milioni di crediti) viene a costare 20.780.000 crediti e impiega 7 giorni di attesa prima di entrare nel tuo garage.

Cosa succederà a dicembre con la Parte 2?

Polyphony ha già confermato che il pacchetto Spec IV non finisce a ottobre: la seconda parte è prevista per dicembre e porterà con sé il grande ritorno del tracciato Autumn Ring, uno dei circuiti storici e fantastici più amati del franchise. Resta da capire come gli sviluppatori sceglieranno di reinterpretarlo in chiave moderna, visto il lavoro di restyling profondo svolto in precedenza su tracciati storici come Grand Valley o Deep Forest.

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