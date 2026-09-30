General Motors punta sulle batterie LMR: più autonomia e costi ridotti

General Motors starà investendo molto su modelli endotermici ma non si è certo dimenticata del suo piano di elettrificazione. Adesso c'è una novità perché come riporta Reuters, la casa automobilistica ha annunciato che porterà in produzione le sue batterie di nuova generazione al litio-manganese (LMR) presso il proprio stabilimento in Tennessee, in collaborazione con il partner LG Energy. I nuovi accumulatori troveranno posto sui futuri nuovi modelli elettrici che GM porterà al debutto nei prossimi anni.

Il completamento dei lavori per preparare l'impianto alla produzione delle nuove batterie termineranno nel 2028. Attualmente, lo stabilimento del Tennessee produce celle per batterie LFP destinate ai sistemi di accumulo di energia. Tuttavia, GM non ha voluto specificare quando intende iniziare a produrre le nuove celle.

I vantaggi delle batterie LMR, più autonomia

Rispetto alle batterie LFP, la LMR offrono diversi vantaggi, mantenendo i costi bassi. La casa automobilistica si aspetta infatti che le celle LMR arrivino a offrire una densità energetica superiore del 33% rispetto alle celle al litio ferro fosfato (LFP). Questo significa che tali accumulatori, pur mantenendo i prezzi di produzione bassi, offriranno maggiore autonomia alle auto elettriche. Pare che le nuove batterie troveranno posto, in futuro, sui SUV e pickup elettrici di GM.

Il responsabile delle batterie di GM ha affermato in passato che la casa automobilistica potrebbe abbandonare il progetto per le celle LFP per concentrarsi invece sulle celle LMR. Dal punto di vista chimico, le celle LMR non sono troppo diverse dalle NMC (nichel-cobalto-manganese). Tuttavia, utilizzano molto meno cobalto e nichel, elementi molto costosi e più manganese che ha costi inferiori. Per tale motivo, GM vede queste batterie come un'alternativa alle LFP visto che il prezzo non sarà troppo differente ma garantiranno una maggiore autonomia.

Si prevede che l'ampliamento dello stabilimento del Tennessee per produrre le nuove batterie creerà anche 500 nuovi posti di lavoro.

Fonte: Reuters

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