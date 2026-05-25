Fast and Furious: apre il ristorante a tema agli Universal Studios

Il parco tematico Universal Studios di Los Angeles ha deciso di trasformare il ristorante Hollywood and Dine nel nuovo Fast & Furious Drift & Dine, un’operazione che arriva in occasione del venticinquesimo anniversario del franchise e in attesa dell'ultimo capitolo cinematografico.

Cosa c'è nel menu (e cosa manca)

L'estetica del locale riprende quella tipica dei ristoranti dei parchi divertimento, ma con richiami specifici al mondo delle corse clandestine. Analizzando il menu, la prima nota stonata è l'assenza del ''sandwich al tonno senza crosta'' che Brian O'Conner ordina per fare colpo su Mia, scatenando la rissa con Vince. Forse nel nuovo locale vogliono evitare che il pubblico si scaldi troppo.

In compenso, puoi trovare la birra Corona, da sempre legata al personaggio di Vin Diesel, e una bevanda energetica chiamata Orange Nitro Rush, a base di NOS Energy Drink (cove NOS è il nome del prodotto, ma non ha nulla a che fare con l'additivo per motori).

Per il resto, l'offerta si concentra su cibi tipici da fast food: dal LA Drift Dog al Quarter Mile Funnel Cake, il tutto servito su tovaglioli che imitano la bandiera a scacchi.

È un posto pensato per chi vuole immergersi nell'atmosfera dei primi film, magari ricordando che molte delle auto protagoniste nel 2001 oggi hanno ormai l'età per essere considerate storiche. Sfoglia qui sotto le foto per scoprire che aspetto hanno i piatti principali.

Tra tavola e adrenalina

L’apertura del ristorante accompagna l’arrivo di una nuova attrazione, prevista per l'estate: l'ottovolante Fast & Furious: Hollywood Drift. Le vetture delle montagne russe sono modellate su alcune delle auto più iconiche della serie, tra cui la Dodge Charger di Dom, la Mazda RX-7 VeilSide di Han, la Nissan Skyline R34 di Brian e la sua celebre Toyota Supra A80.

Le ''auto'' di quest'attrazione raggiungono una velocità di circa 115 km/h e possono effettuare rotazioni complete a 360 gradi. Un consiglio pratico: meglio salire sulle montagne russe prima di sedersi a tavola al Drift & Dine.

Il futuro del franchise

Questa accelerazione sul merchandising e sulle attrazioni fisiche non è casuale. Universal sta preparando il terreno per l'undicesimo film, intitolato Fast X: Part 2 o, come vogliono alcuni rumor Fast Forever, e il cui debutto nelle sale è previsto per il 17 marzo 2028.

Dovrebbe trattarsi dell’atto finale per la trama principale iniziata ventisette anni fa, ma è già dato per certo che il brand continuerà a vivere attraverso serie televisive e (forse) anche spin-off. Lo stesso Vin Diesel ha recentemente accennato a un progetto in fase di sviluppo per una serie live-action destinata alla piattaforma Peacock.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2026