Se anche a te i moderni fari a LED, di notte, accecano

Fari a LED vs occhio umano: quando la tecnologia compie tali progressi, da risultare accecante. E qui non è un modo di dire.

È sotto gli occhi di tutti (...): l'illuminazione delle nostre auto è cambiata radicalmente. il caldo bagliore giallastro degli alogeni (circa 3000K) è stato soppiantato dalla luce bianca e bluastra dei LED, con temperature colore che toccano i 5000-6500K, simili alla luce diurna.

Un progresso che migliora la visibilità di chi li ha installati, ma che per chi viene dalla direzione opposta può trasformarsi in un'esperienza pericolosa.

La tesi è che la transizione non abbia tenuto conto di una variabile fondamentale: l'astigmatismo, un difetto visivo comune che interessa circa una persona su tre.

Il problema esplode sui social, dove un video TikTok di un utente, Ryan, che si lamenta dell'impossibilità di guidare di notte a causa dei nuovi fari ''che sembrano contenere luce del paradiso'', ha superato i 2,7 milioni di visualizzazioni, diventando una valvola di sfogo per una frustrazione collettiva. Lo abbiamo scoperto tramite Motor1.com, per dirla tutta.

Cornea ''imperfetta'' incontra fascio ''perfetto''

Un po' di scienza (ci proviamo). L'astigmatismo causa una curvatura irregolare della cornea o del cristallino. Questo fa sì che i punti luminosi si disperdano in moltiplicazioni di immagini, aloni e raggi (effetto starburst).

Di notte, con la pupilla dilatata per far entrare più luce, il fenomeno si amplifica. I LED, a differenza della luce più diffusa degli alogeni, emettono fasci intensi e direzionali: per un occhio astigmatico non sono solo fastidiosi, ma distorcono completamente la scena stradale.

I commenti al video di Ryan raccontano di guidatori che ''stanno in corsia per puro istinto'', che confondono i cassonetti della posta con cervi in corsa o che semplicemente evitano di mettersi al volante dopo il tramonto. La questione sicurezza, insomma, sembra sia reale.

Fari accecanti: un incubo, per chi è astigmatico

Fattori umani e normativi: un mix esplosivo

Il problema non è solo nei LED di fabbrica, spesso già molto potenti. La situazione peggiora a causa di una combinazione di fattori:

Kit aftermarket: l'installazione di bulbi LED in proiettori concepiti per gli alogeni crea fasci mal controllati e abbagliamento inevitabile. Mancata regolazione: veicoli sollevati (liftati) i cui fari non vengono riallineati verso il basso, sparando la luce direttamente nell'abitacolo delle auto più basse. Limiti normativi: in Europa i fari adattivi, che oscurano selettivamente solo le zone dove c'è un altro veicolo, sono disponibili dal 2012, tuttavia negli USA (dove la polemica ha avuto origine) essi sono stati legalizzati solo nel 2022. Buona parte del parco circolante ne è perciò ancora sprovvisto.



Con fari adattivi, fascio luminoso asimmetrico

La cronaca contraddice la scienza

Un paradosso emerge dai dati. Nonostante le lamentele siano esplose, le statistiche dell'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) riportano che, tra il 2015 e il 2023, l'abbagliamento è stato citato come fattore in solo 1-2 incidenti notturni ogni mille, senza aumenti significativi nel periodo.

Questo dato, però, misura solo gli incidenti attribuiti all'abbagliamento. E non la fatica, lo stress e i potenziali errori di guida che esso provoca, ben più difficili da quantificare nei rapporti di polizia.

Quali soluzioni? Tra tecnologia, regole e buon senso

La strada per una convivenza pacifica passa da più fronti:

Tecnologia : la diffusione dei fari adattivi è la soluzione più elegante, ma serve tempo e una normativa che ne incentivi l'adozione. A oggi, sono diffusi ma non sono obbligatori.

Regolamentazione : controlli più severi sui kit aftermarket e verifiche obbligatorie dell'allineamento dopo modifiche all'assetto del veicolo.

Consapevolezza: come suggerisce un proprietario di Jeep nei commenti, un semplice riallineamento dei fari (spesso troppo alti di fabbrica) risolverebbe gran parte del problema.



Nel frattempo, milioni di guidatori continuano la loro lotta notturna, aggrappati alla linea di mezzeria, rallentando quando vengono abbagliati, sperando che quell'ombra al bordo strada sia un bidone e non un animale.

La tecnologia avanza, tuttavia la testimonianza di Ryan ricorda a tutti che la strada è un ecosistema condiviso. E che l'innovazione non dovrebbe mai risultare... accecante.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/01/2026