Ewiva, ricaricare l'auto elettrica con carta di credito costa 0,80 euro al kWh

Novità per Ewiva che ha deciso di aggiornare le proprie tariffe di ricarica. Le novità sono già in vigore e riguardano tutti coloro che effettuano il pagamento della ricarica direttamente presso le stazioni abilitate tramite carta di credito, debito o prepagata. Insomma, stiamo parlando di chi non usa app o tessere di operatori di ricarica ma preferisce utilizzare le classiche carte di pagamento contactless. Per loro, la nuova tariffa è di 0,80 euro a kWh (IVA inclusa), senza vincoli orari.

La novità riguarda anche le condizioni per i Mobility Service Provider interoperabili, a conferma della volontà dell'azienda del Gruppo Enel di voler favorire un ecosistema interoperabile e di sostenere la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

Ewiva

Una tariffa per gli utenti occasionali

Questa nuova tariffa sarà valida presso tutte le stazioni di ricarica di Ewiva dotate di sistema di pagamento contactless che accettano carte Mastercard, Visa, VPay e Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. Questo piano tariffario è pensato principalmente per tutti coloro che utilizzano saltuariamente la rete di Ewiva e quindi non possiedono app dedicate. Molto importante, rispetto ad altri profili tariffari che possono prevedere differenze in base alla fascia oraria, qui il costo è sempre uguale.

Cresce la rete di Ewiva

L'azienda continua a portare avanti il suo ambizioso piano di copertura del territorio italiano con un'infrastruttura di ricarica ad alta potenza per consentire agli utenti elettrici di poter effettuare soste brevi durante i loro viaggi. Attualmente, Ewiva può contare su oltre 1.800 punti di ricarica distribuiti in circa 500 stazioni sul territorio nazionale.

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