Ricarica auto elettriche, sconti in Italia, Francia e Spagna: accordo Allego con Atlante

Giusto in tempo per il periodo clou delle vacanze estive arriva una promozione che potrebbe rendere più conveniente viaggiare con le auto elettriche in Europa grazie a una partnership tra Allego e Atlante. L'intesa introduce, nello specifico, tariffe agevolate per tutti coloro che usufruiscono dell'abbonamento Allego Plus. Fino alla fine del mese di settembre sarà quindi possibile usufruire di tariffe di ricarica scontate in alcune delle destinazioni turistiche più popolari d'Europa.

Sconti sulle ricariche per chi viaggia in Europa

Entrando nel dettaglio, gli abbonati al piano tariffario Allego Plus di Allego potranno usufruire di tariffe di ricarica scontate presso le stazioni Atlante in Italia, Francia e Spagna. L'abbonamento offre inoltre prezzi ridotti presso le stazioni di ricarica Allego in Germania, Belgio e Paesi Bassi.

Per usufruire delle tariffe scontate, i clienti devono sottoscrivere il piano tariffario Allego Plus, che normalmente ha un costo di 9,99 euro al mese. Grazie a una promozione lanciata a fine giugno, i nuovi abbonati che si iscriveranno entro il 31 agosto 2026 potranno utilizzare Allego Plus gratuitamente per i primi due mesi.

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Allego non ha reso noti i prezzi di ricarica effettivi, limitandosi a dichiarare che la promozione offre sconti del 28% in Italia, del 30% in Francia e del 38% in Spagna. Invece, per la Germania è stato reso noto un riferimento tariffario maggiormente preciso. Infatti, la tariffa per gli abbinati Allego Plus è stata recentemente ridotta a tempo indeterminato da 0,49 euro a 0,39 euro per kWh. Gli utenti senza abbonamento pagano 0,59 euro a kWh con la tariffa Allego Smart, mentre i clienti occasionali che pagano direttamente alla colonnina ricaricheranno a 0,76 euro a kWh con l'offerta Allego Direct.

Le stazioni di ricarica aderenti possono essere facilmente individuate utilizzando la funzione filtro nell'app Allego. La promozione estiva unisce la rete di Allego, composta da oltre 35.000 punti di ricarica in 16 Paesi, di cui più di 500 in Germania, con la rete di Atlante, che conta oltre 350 punti di ricarica nell'Europa meridionale.

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