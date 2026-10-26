Electra, cambia le tariffe e arrivano i prezzi dinamici: si risparmia in queste ore

Novità importante da parte di Electra, l'azienda che sta portando avanti un importante piano per la creazione di una capillare rete di ricarica ad alta potenza sul territorio italiano. L'operatore ha comunicato che a partire da oggi i prezzi dinamici sono attivi su tutta la rete italiana. Cosa significa?

I prezzi si adattano alla domanda

In maniera simile ai Supercharger di Tesla, i prezzi ora si adattano alla domanda, quindi ricaricare nei momenti più tranquilli costa meno. Si tratta di un modo semplice in più per risparmiare su ogni ricarica. Dunque, viceversa, rifornire nei momenti di picco costerà invece di più. Per scoprire esattamente i prezzi aggiornati e le fasce orarie basterà utilizzare l'applicazione ufficiale Electra.

Per esempio, in una delle stazioni di ricarica di Treviso con 6 stalli da 300 kW possiamo notare che i prezzi variano da 0,64 euro a kWh fino a 0,79 euro a kWh. Quando costa di meno? Dalle 11 alle 15. Le ricariche più costose saranno quelle dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 17 alle ore 21.

Electra ricarica

Dunque, occhio all'applicazione per trovare la stazione di ricarica più conveniente vicino alla propria posizione. Per il momento, il prezzo varia solo in base al'orario ma in altri Paesi europei anche in base alla stazione stessa. Non possiamo escludere che questa ulteriore variabile possa arrivare in futuro anche nel nostro Paese. Ricordiamo che Electra prevede una tariffa di occupazione pari a 40 centesimi di euro a minuto per chi manterrà in carica l'auto oltre l'80% nel caso la stazione sia occupata del tutto o quasi. Un modo per accelerare i tempi, per far ricaricare chi eventualmente si trova in attesa che si liberi un posto.

Che succede agli abbonati Electra+? Il prezzo mostrato nell'app è sempre quello che corrisponde alla propria situazione: se si è abbonati Electra+, apparirà in app il prezzo finale con lo sconto già applicato. Nessun calcolo necessario.

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