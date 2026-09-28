La strada “inganna” con i denti di drago e ti fa rallentare: giorni contati per dossi e autovelox?

La velocità rappresenta uno dei fattori più frequenti negli incidenti stradali e per contrastarne l’eccesso vengono adottate soluzioni diverse in tutto il mondo, dai dossi di rallentamento agli Autovelox (guarda le novità sull’Autovelox in Italia).

Segnali di rallentamento

Ma la Spagna sembra avere trovato una soluzione alternativa tanto semplice quanto efficace. Infatti, in alcune città le amministrazioni stanno sperimentando una particolare forma di segnaletica orizzontale: i “denti di drago”. Si tratta di triangoli dipinti ai margini della corsia, disposti per circa 30 metri e pensati per richiamare l’attenzione di chi è al volante.

Sicurezza. in Spagna la segnaletica sperimentale per ridurre la velocità su strada

Un effetto psicologico per rallentare

I denti di drago sono collocati soprattutto vicino agli attraversamenti pedonali, nei punti più critici come in vicinanza di scuole e ospedali e lungo strade caratterizzate da maggiore incidentalità. I primi riscontri sono positivi: nelle zone interessate dalla sperimentazione è stata osservata un’effettiva riduzione della velocità. L'obiettivo è di aumentare la sicurezza senza introdurre nuovi divieti o sanzioni, ma sfruttando una particolare illusione ottica.

Sicurezza: illusione ottica fa sembrare la carreggiata più stretta per fare rallentare

La corsia appare più stretta

E qui sta il colpo di genio. La disposizione dei triangoli può far percepire la carreggiata come più stretta, inducendo il conducente a prestare maggiore attenzione e a ridurre l’andatura. La soluzione sta attirando l’interesse anche fuori dalla Spagna, ma resta da vedere se una tecnica simile potrà essere estesa sulle strade di altri Paesi, per esempio anche l’Italia. Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere una soluzione valida? Diteci la vostra.

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