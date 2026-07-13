Autovelox, 306 milioni di euro in 5 anni per le grandi città: Firenze regina degli incassi

Oltre 306 milioni di euro, 306,5 milioni per la precisione. Questi sono gli introiti che le 21 pricipali città italiane hanno ottenuto dalle multe collegate agli autovelox negli ultimi 5 anni. Si tratta di un vero e proprio tesoretto a dimostrazione di come le sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità siano importanti per le casse dei Comuni. I conti su quanto gli autovelox hanno garantito alle grandi città nel nostro Paese sono stati fatti dal Codacons e quanto emerso è interessante.

Firenze al primo posto

Andando a leggere il rapporto, scopriamo che nel periodo 2021-2025 è stata Firenze a ottenere di più dagli autovelox. Le multe hanno infatti fruttato 86,1 milioni di euro. A seguire, c'è Milano, comunque ''distante'' con 52,1 milioni di euro. Al terzo posto Genova con circa 30 milioni di euro di proventi negli ultimi 5 anni, seguita a stretta distanza da Bologna (29,9 milioni), mentre Roma si ferma a 25,4 milioni di euro. In ultima posizione si piazza Aosta, con entrate per soli 4.514 euro e solo nel 2021, mentre Napoli ha incassato in 5 anni appena 59.713 euro.

Autovelox

Andando invece a vedere l’importo medio delle sanzioni da autovelox in rapporto alla popolazione residente nelle varie città, Firenze continua a essere al primo posto, con multe in media per 235,5 euro pro-capite. Dietro troviamo Miano o Roma? Assolutamente no perché a sorpresa la seconda piazza la occupa Potenza, con entrate per 224 euro a cittadino residente. In ultima posizione Napoli, con sanzioni per appena 0,06 euro pro-capite, 0,13 euro Aosta, circa 4 euro Bolzano e Pescara.

Rispetto al 2021, quando ancora in vigore le restrizioni legate al Covid, i proventi da autovelox nelle grandi città risultano nel 2025 in aumento del 20,6%, con il picco che si è registrato nel 2022 con quasi 76 milioni di euro in totale, e un andamento in calo negli anni successivi. L’incremento maggiore a Firenze, che diventa così la ''capitale italiana degli autovelox'', con entrate in salita nell’ultimo anno del +407% sul 2021, seguita da Trento con +269% e Potenza con +142%. Tra le città che hanno utilizzato gli autovelox nell’intero periodo 2021-2025, le flessioni più pesanti si registrano a Trieste (-98%), Bolzano (-90%) e Torino (-72%).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026