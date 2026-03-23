Conseguenze transizione EV: chiudono aziende mito come questa

Addio AC Schnitzer. Se il futuro è elettrico, silenzioso e iper-regolato, per il tuner BMW non c'è più posto (o voglia)

Il mondo dell'auto sta cambiando pelle, ma lo fa a colpi di carta bollata e batterie al litio, lasciando sul campo i cadaveri più eccellenti. L’ultima vittima si chiama AC Schnitzer. Dopo quasi quarant’anni passati a incattivire BMW e Mini, il tuner di Aquisgrana alza bandiera bianca: entro la fine del 2026, il Kohl Group staccherà la spina (quella vera, non quella di ricarica).

BMW i4 by AC Schnitzer: con l'elettrico ci avevano pure provato...

Un mix letale: burocrazia, dazi e... generazione Z

Perché un mito del genere chiude i battenti? La spiegazione del Managing Director Rainer Vogel è una secchiata d'acqua gelata sui sogni di gloria dei nostalgici.

Burocrazia soffocante: in Germania, omologare un pezzo speciale richiede tempi biblici. Mentre i competitor stranieri corrono, i tedeschi annegano nei moduli.

L'addio ai pistoni: con la transizione forzata all’elettrico, lo spazio per il tuning meccanico ''vecchia scuola'' si è ridotto a un lumicino. Le auto a pile piacciono ai contabili, meno a chi ama sporcarsi le mani.

Disinteresse giovanile: qui la stoccata fa male. Vogel ammette che non sono riusciti a trasmettere la passione per la guida sportiva ai figli, come avevano fatto con i padri. Per i ragazzi di oggi, pare che un upgrade del software valga più di un assetto rasoterra.



AC Schnitzer ha pasticciato anche un sacco di Mini (Credits: Facebook / Schnitzer)

L'ultima chiamata

Il marchio è ufficialmente in vendita. C'è tempo fino a fine anno perché qualche cavaliere bianco (magari con capitali meno sentimentali e più digitali) si faccia avanti per salvare il brand. Nel frattempo, garanzie e assistenza restano confermate, ma il messaggio è chiaro: l'era del tuning brutale e analogico sta finendo in un garage buio, soffocata da dazi americani e silenzio elettrico.

Fonte: Auto Express

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2026