Compra su Temu le teste per un V8 small block GM Vortec e... indovina

L'e-commerce globale ci ha abituati a tutto: dai piccoli gadget elettronici di dubbia utilità fino ai componenti meccanici proposti a cifre che, sulla carta, sembrano quasi uno scherzo. Ma quando si parla di elaborazioni motoristiche e, nello specifico, di un'istituzione sacra come il V8 Small Block Chevrolet, il confine tra il risparmio furbo e il baratro tecnico si fa sottilissimo. La tentazione di ordinare online ricambi a prezzi stracciati è forte, ma cosa succede quando decidi di montare un set di teste cilindri economiche acquistate su Temu? Semplice: la realtà dei fatti sa essere implacabile.

La tentazione del prezzo d'occasione e le promesse dell'alluminio

L'offerta è di quelle che fanno gola all'appassionato con un budget ridotto e la voglia di rimettere in sesto un vecchio motore 350 o 383 pollici cubi. Il set di teste cilindri in stile Vortec acquistato su Temu è costato appena 350 dollari, spedizione inclusa: una cifra che fa apparire molto convenienti queste repliche aftermarket rispetto ai componenti di produttori specializzati (soprattutto considerando i costi di spedizione di materiale così pesante). Ma, come spesso accade in officina, il prezzo d'acquisto non racconta tutta la storia.

Quando la teoria incontra i banchi prova: i difetti strutturali

Già una prima ispezione visiva mette in evidenza un problema importante: le camere di combustione hanno una forma completamente diversa da quella delle originali teste Vortec. I condotti di aspirazione e scarico, invece, a un primo esame sembrano nella norma. Ma è quando si passa alle verifiche funzionali che emergono i limiti più evidenti.

Il test del vuoto viene superato soltanto dal lato scarico, mentre le valvole di aspirazione sono prive del back cut, una lavorazione che favorisce il passaggio dell'aria. Anche le sedi valvole presentano spigoli e geometrie poco favorevoli al flusso. A completare il quadro ci sono uno spazio insufficiente tra piattelli e paraoli e molle valvole troppo deboli, che limitano anche la scelta degli alberi a camme compatibili. Il risultato delle prove di flussaggio è decisamente deludente.

Il verdetto del banco prova e del buon senso meccanico

Alla fine dei conti, il risparmio iniziale rischia di trasformarsi in una spesa poco sensata. Le caratteristiche costruttive e i risultati delle prove di flussaggio sono talmente deludenti che Eric Weingartner, lo specialista che ha esaminato le teste cilindri, arriva a mettere in dubbio persino la convenienza di montarle al posto di quelle originali su uno Small Block non Vortec. Non si tratta, insomma, soltanto di rinunciare a qualche cavallo in più: il problema è partire da componenti che mostrano già evidenti limiti progettuali e funzionali.

La meccanica classica non perdona le scorciatoie: per far respirare a dovere un V8 americano servono geometrie corrette, componenti di qualità e lavorazioni precise. E un prezzo stracciato, da solo, non compensa le lavorazioni extra per adattare le parti e il rischio di fare magari danni anche più costosi.

VEDI ANCHE