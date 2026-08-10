Colonnine di ricarica, la mappa italiana: ecco dove trovarle tutte

La rete di ricarica italiana sta crescendo e diventa costantemente sempre più capillare. Inoltre, come riportano i più recenti rapporti di Motus-E stanno aumentando rapidamente anche le colonnine ad alta potenza, quelle che permettono di fare un pieno di energia in tempi ridotti. Ma come fare per scoprire dove sono i punti più ricarica più vicini a noi o nella zona che ci interessa? Le app degli operatori di ricarica danno una mano ma non è detto che le mostrino tutte.

In aiuto arriva la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica che ha realizzato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (cliccate qui). Al suo interno potremo trovare la posizione di tutte le colonnine pubbliche installate sul territorio italiano. Ma non solo perché per ognuna si potranno trovare molti dettagli. Insomma, una piattaforma molto utile soprattutto per chi è entrato da poco nel mondo delle auto elettriche e vuole saperne di più sulla rete di ricarica o sta pensando di acquistare la sua prima BEV.

Piattaforma Unica Nazionale (PUN)

Una rete sempre più capillare

Questa piattaforma si aggiorna costantemente e nel mentre in cui scriviamo mostra 74.640 punti di ricarica. Tutti i dati arrivano direttamente dai gestori infrastrutturali che operano nel nostro Paese.

La Piattaforma Unica Nazionale (PUN) non si limita, però, solamente a mostrare la posizione delle colonnine. Per ogni punto di ricarica fornisce informazioni importanti come la potenza erogata, il tipo di connettore, l'operatore, i metodi di attivazione e la disponibilità. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale.

Piattaforma Unica Nazionale (PUN)

Le informazioni che la piattaforma fornisce sono utili non solo per gli utenti ma anche per operatori e istituzioni che stanno lavorando a progetti di espansione della rete di ricarica. Insomma grazie a questo progetto voluto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è possibile aver un quadro preciso e affidabile dello stato della rete di ricarica italiana.

Una rete che cresce

I numeri ci dicono che la rete italiana sta progredendo e oggi ha raggiunto un buon livello di maturità. Tuttavia, la concentrazione dell'infrastruttura è ancora troppo sbilanciata nel Nord del Paese. Serve quindi una maggiore omogeneità delle colonnine. In ogni caso, il lavoro sta andando avanti e mese dopo mese i progressi in termini numerici sono importanti.

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