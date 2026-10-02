Citroën C5 Aircross: il SUV con motore ibrido alla spina punta forte sul comfort

Lo sport utility plug-in hybrid si gioca le sue carte migliori con comodità e spazio, una guida fluida e la possibilità di viaggiare in elettrico per quasi 90 km

Avevo già provato in occasione della presentazione internazionale la Citroën C5 Aircross e ricordo bene uno dei suoi punti di forza: un notevole comfort di guida accompagnato da uno stile sbarazzino, un abitacolo ampio, decisamente hi tech e molto ben rifinito (leggi il primo contatto con il SUV ibrido francese).

Un SUV che convince sotto tanti aspetti

Sono tornato al volante dello sport utility francese e, questa volta, posso approfondire le mie impressioni di guida poiché l’ho usato per un po’ di giorni e l’analisi può essere più approfondita. Anche questa volta la protagonista del test è una versione plug-in hybrid in allestimento Max, il top di gamma. Trovo sia un buon modo per conoscere meglio tutte le sfaccettature del SUV ibrido.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: la prova del C-SUV francese con motore plug-in hybrid

Parto dal design, perché lo stile di questa nuova generazione è piuttosto impattante. Il frontale è muscoloso, con il nuovo logo del Double Chevron e la firma luminosa a LED che attirano l’attenzione, mentre le superfici sono più tese e scolpite rispetto al vecchio modello. La linea laterale riesce a dissimulare la lunghezza di 4,65 metri e il posteriore introduce elementi luminosi che danno al SUV un'identità molto personale.

Ecco, le luci di coda su due piani separati non finiscono di convincermi per la loro forma tanto audace, ma capisco molto bene la necessità di conciliare qualcosa di realmente nuovo dal punto di vista estetico con le esigenze di efficienza aerodinamica.

Da vicino noto la volontà di Citroën di rendere la C5 Aircross più importante senza esagerare con l’aggressività. È sempre un SUV pensato per la famiglia, ma adesso ha una presenza su strada decisamente più marcata.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: l'abitacolo ospitale e luminoso del SUV ibrido francese

A bordo ritrovo immediatamente quella sensazione di spazio che avevo apprezzato nel corso del primo contatto. Gli interni si aprono su una plancia ordinata, materiali piacevoli da vedere e toccare e una posizione di guida che mette subito a proprio agio. Non l’avevo dimenticato.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: sedili regolabili elettricamente, riscaldabili, ventilati e con massaggio

Touchscreen verticale e intuitivo

Trovo rivestimenti morbidi un po’ ovunque e la sensazione è di avere a che fare con un modello premium. Tessuto e pelle dei sedili sono robusti e delicati al tempo stesso, per dare un tono di lusso all’abitacolo. Ma il vero protagonista è l’inedito schermo centrale verticale da 13”, affiancato dal quadro strumenti digitale e configurabile da 10”. La soluzione contribuisce a dare un'impostazione moderna, ma dopo ne parliamo. I sedili Advanced Comfort sono pensati chiaramente per macinare chilometri in totale relax. Sono regolabili, riscaldabili e ventilati elettricamente. Aggiungo le coccole dei massaggi, che rendono il viaggio ancora più confortevole.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: il versatile baule ha una capacità fino a 1.985 litri

Un baule grande e versatile

Dietro c'è spazio in abbondanza per tre persone, anche se il divanetto è fisso e non ci sono più i sedili separati regolabili longitudinalmente come sul modello vecchio. Tuttavia, gli schienali possono essere registrati nell'inclinazione per modulare lo spazio. Il bagagliaio, da 651 a 1.985 litri, rimane uno degli argomenti forti della C5 Aircross: potete caricare armi e bagagli, la vocazione famigliare non è stata sacrificata sull'altare dello stile.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: il nuovo touchscreen vedrticale da 13 pollici

Quando guido mi accorgo di quanto sia cambiata anche la parte digitale. L'infotainment sfrutta il grande display centrale montato in posizione verticale e mette a disposizione navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto wireless, assistente vocale e ricarica senza fili dello smartphone.

La quantità di informazioni disponibili è elevata, ma dopo qualche minuto i comandi diventano abbastanza intuitivi. Il merito va anche all’intelligenza artificiale di ChatGPT, che consente una relazione uomo-macchina quasi del tutto naturale. Così viene facile chiedere un’informazione, trovare una via o una colonnina di ricarica con l’assistente pronto nella risposta. Insomma, se digitalizzazione deve essere, bene che venga incontro alle reali esigenze, senza distrazioni e senza intoppi. Voto più a sicurezza ed efficienza.

Guida semi-autonoma di livello 2? Eccola servita

Sul fronte degli ADAS la C5 Aircross dispone di numerosi sistemi di assistenza, con frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia, cruise control adattivo, telecamere, monitoraggio dell'attenzione e funzioni evolute per rendere meno impegnativi i viaggi.

I dispositivi per la sicurezza sono particolarmente coerenti con il carattere dell'auto: più che sostituirsi a chi guida, aiutano a rendere meno stressante la quotidianità. Intervengono quando serve e non sono troppo invasivi. Mezzo punto in meno al mantenitore di corsia, che non è super preciso nel tenere al centro della carreggiata la C5 Aircross. Ho provato sistemi un pizzico più attenti, ma nel complesso il SUV francese ne esce lo stesso bene.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: una guida sempre incentrata sul comfort a bordo

Motore 1,6 litri, turbo-benzina PHEV Potenza max 194 CV Coppia max 350 Nm Velocità 220 km/h Cambio - Trazione automatico 7 rapporti - anteriore Dimensioni 4,65 x 1,94 x 1,69 m Consumo medio 2,7-2,9 litri/100 km Batteria - Autonomia EV 21 kWh - 96 km Prezzo da 42.990 euro

Sotto il cofano della versione provata c'è un 1.6 turbo benzina con 150 CV abbinato a un'unità elettrica da 125 CV all’interno del cambio automatico a sette rapporti. La potenza complessiva dichiarata arriva a 194 CV, mentre la coppia massima del sistema è di 350 Nm. Numeri che, sulla carta, sono più che sufficienti per muovere con disinvoltura un SUV di queste dimensioni e peso (siamo a circa 1.870 kg). Il dato interessante, però, non è tanto la potenza massima quanto il modo in cui viene erogata sulle ruote anteriori.

Se acceleri si fa sentire

Il motore ibrido può infatti sfruttare la componente elettrica per rendere più immediate le ripartenze, mentre quando entra in gioco il quattro cilindri benzina la risposta rimane progressiva (e un po’ rumorosa). La batteria permette inoltre di percorrere una parte significativa degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico, a patto naturalmente di partire con una carica sufficiente.

I primi metri sempre in elettrico

Si parte di default in modalità Hybrid e i primi metri sono sempre in elettrico, anche con la batteria a terra. Se la carica è sufficiente vi muovete senza consumare benzina e la prima sensazione è quella che ricordavo: qui la priorità è viaggiare nel comfort senza tralasciare una certa dinamicità.

Lo sterzo è leggero, soprattutto nelle manovre; non è diretto, ma non perde consistenza quando aumento la velocità. La dinamica non cerca quindi di trasformare la C5 Aircross PHEV in uno sport utility che punta sull’incisività. Al contrario, accompagna chi guida con movimenti morbidi e graduali.

Il merito è anche delle sospensioni Progressive Hydraulic Cushions, che privilegiano chiaramente il comfort. Le asperità vengono assorbite con una certa disinvoltura e sulle strade rovinate il lavoro degli ammortizzatori si sente soprattutto nella capacità di limitare le reazioni più “spigolose” in abitacolo.

Gli oltre 190 CV complessivi si fanno sentire quando affondo l'acceleratore. La spinta del motore elettrico rende immediate le prime fasi dell'accelerazione e, quando serve maggiore allungo, il quattro cilindri prende vita senza trasformare la guida in qualcosa di nervoso, tutt’altro.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: un SUV che sa essere vivace grazie alla buona potenza

Sa essere atletica quando serve

Con il profilo di guida Sport le reazioni divengono più vivaci; lo sterzo è più sensibile ai comandi e sotto il piede destro la potenza e la coppia sono più rapide ad arrivare. Ma la sua filosofia rimane quella di raggiungere la destinazione rilassati, possibilmente con una buona parte del percorso effettuata a zero emissioni, o quasi.

A contribuire all’efficienza del sistema ibrido c’è anche la funzione “B” (Brake), che intensifica l’azione frenante per incrementare la rigenerazione della batteria. Quindi, le sensazioni di guida meritano un voto positivo, che sarebbe più alto se il feeling del pedale del freno fosse più autentico e diretto: non mi ha convinto una certa “spugnosità” durante l’azione, caratteristica alla quale mi sono dovuto abituare.

Autonomia elettrica e consumi

Un’altra parte interessante della tecnologia PHEV è proprio la possibilità di utilizzare la C5 Aircross come un'auto elettrica negli spostamenti quotidiani. La batteria da 17,8 kWh netti assicura fino a 87 km in modalità EV, anche se sapete che dipende molto dallo stile di guida, dal tipo di percorso e dal clima.

In ogni caso, si tratta di un buon risultato, ma peccato che la ricarica possa avvenire solo in CA a 3,7 kW, tanto che per un pieno di elettricità servono oltre cinque ore. Un tempo che si dimezzerebbe con il caricatore opzionale a 7,4 kW.

Dà tanto ma chiede poco

Tuttavia, alla prova consumi la C5 Aircross PHEV non ha deluso. Con la batteria scarica e con il piede di piuma sull’acceleratore potete muovervi per un po’ più di tempo con la sola forza del motore elettrico e questo incide sulla richiesta di benzina. Detto ciò, lo sport utility si beve 8,8 litri/100 km in città, 5,6 litri/100 km in extraurbano e 7,9 litri/100 km in autostrada. Sono valori piuttosto interessanti, ma molto influenzati da carica della batteria e azione sull’acceleratore.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: con la batteria carica si percorrono fino a 87 km in modalità EV

Nel configuratore italiano la nuova C5 Aircross Plug-in Hybrid parte da 42.990 euro nella versione Plus, mentre la Max è proposta a 45.990 euro (guarda homepage e configuratore Citroen Italia). Prezzi non del tutto popolari, ma che sono giustificati dai contenuti tecnologici e dal piacere di guidare in ottica comfort un SUV moderno e dallo stile audace.

Citroën C5 Aircross Max PHEV: due versioni e prezzo a parrtire da circa 43.000 euro

La nuova C5 Aircross è più tecnologica, più moderna e più potente di prima, ma continua a mettere al centro spazio e comodità. La casa francese ha messo sempre in primo piano il piacere di guida e il comfort, e anche questo SUV ibrido conferma la filosofia del costruttore transalpino. Voi cosa ne dite?

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