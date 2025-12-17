Cirelli accelera sulla sostenibilità: debutta il biometano sui SUV mild-hybrid

La Cirelli Motor Company (guarda la homepage di Cirelli Motor Company) adotta il biometano abbinato alla tecnologia mild-hybrid come soluzione per ridurre l’impatto ambientale della propria gamma. L’approccio segue una linea concreta, orientata alla decarbonizzazione della mobilità senza incidere sulle abitudini di utilizzo, sui tempi di rifornimento e sui costi di esercizio.
Un dispositivo furbo e sostenibile
Il sistema MHEV-biometano sviluppato dall’azienda milanese combina un motore termico alimentato a biometano con un’unità elettrica a supporto, capace di recuperare energia nelle fasi di rilascio e frenata. Secondo Cirelli, l’uso di carburante prodotto da fonti organiche consente una netta riduzione della CO2 considerando l’intero ciclo di vita del veicolo, mantenendo al tempo stesso la possibilità di affrontare lunghe percorrenze.
Cirelli: debuttano i SUV del marchio italiano con motore mild-hybrid a biometano
Si parte con due modelli
La tecnologia è disponibile al lancio sulle Cirelli 1 e Cirelli 6, mentre per la Cirelli 3 servirà attendere qualche mese. Le bombole, con una capacità complessiva di 138 litri, sono posizionate nel sottoscocca per non penalizzare abitabilità e bagagliaio. Tutti i modelli beneficiano della garanzia Seven Safe, valida fino a sette anni.
Cirelli 1
La Cirelli 1, derivata dalla SWM G03F (guarda la gamma SUV di SWM), è un SUV a sette posti dalle linee piuttosto squadrate, con trazione anteriore e motore 1.5 da 109 CV abbinato a un cambio manuale a cinque marce. La versione MHEV-biometano è riservata all’allestimento Cross, con prezzo di 24.800 euro.
Cirelli: il modello Cirelli 6 è un SUV elegante che con il motore MHEV a biometano parte da 27.800 euro
Cirelli 6
La Cirelli 6, basata sulla SWM G05, propone uno stile più moderno e una capacità di carico superiore ai 3.000 litri con sedili abbattuti. È equipaggiata con un 1.5 da 139 CV e cambio manuale a sei rapporti; la tecnologia MHEV-biometano è disponibile sull’allestimento Premium a 27.800 euro.
Caratteristiche principali del sistema Cirelli MHEV-biometano:
- alimentazione a biometano
- supporto mild-hybrid
- riduzione delle emissioni di CO2
- autonomia e rifornimento invariati
Voi cosa ne pensate di questa soluzione ibrida-metano per i modelli del marchio italiano? Diteci la vostra, anche nell’ottica della recente revisione sul blocco dei motori a combustione interna applicata dalla UE (leggi tutto sulle modifiche del 2035).