Cirelli accelera sulla sostenibilità: debutta il biometano sui SUV mild-hybrid

L'azienda lombarda importatrice di modelli cinesi porta il sistema combinato MHEV-biometano sui SUV 1 e 6, con riduzione della CO2 e costi di gestione invariati

La Cirelli Motor Company (guarda la homepage di Cirelli Motor Company) adotta il biometano abbinato alla tecnologia mild-hybrid come soluzione per ridurre l’impatto ambientale della propria gamma. L’approccio segue una linea concreta, orientata alla decarbonizzazione della mobilità senza incidere sulle abitudini di utilizzo, sui tempi di rifornimento e sui costi di esercizio.

Un dispositivo furbo e sostenibile

Il sistema MHEV-biometano sviluppato dall’azienda milanese combina un motore termico alimentato a biometano con un’unità elettrica a supporto, capace di recuperare energia nelle fasi di rilascio e frenata. Secondo Cirelli, l’uso di carburante prodotto da fonti organiche consente una netta riduzione della CO 2 considerando l’intero ciclo di vita del veicolo, mantenendo al tempo stesso la possibilità di affrontare lunghe percorrenze.

Cirelli: debuttano i SUV del marchio italiano con motore mild-hybrid a biometano

Si parte con due modelli

La tecnologia è disponibile al lancio sulle Cirelli 1 e Cirelli 6, mentre per la Cirelli 3 servirà attendere qualche mese. Le bombole, con una capacità complessiva di 138 litri, sono posizionate nel sottoscocca per non penalizzare abitabilità e bagagliaio. Tutti i modelli beneficiano della garanzia Seven Safe, valida fino a sette anni.

Cirelli 1

La Cirelli 1, derivata dalla SWM G03F (guarda la gamma SUV di SWM), è un SUV a sette posti dalle linee piuttosto squadrate, con trazione anteriore e motore 1.5 da 109 CV abbinato a un cambio manuale a cinque marce. La versione MHEV-biometano è riservata all’allestimento Cross, con prezzo di 24.800 euro.

Cirelli: il modello Cirelli 6 è un SUV elegante che con il motore MHEV a biometano parte da 27.800 euro

Cirelli 6

La Cirelli 6, basata sulla SWM G05, propone uno stile più moderno e una capacità di carico superiore ai 3.000 litri con sedili abbattuti. È equipaggiata con un 1.5 da 139 CV e cambio manuale a sei rapporti; la tecnologia MHEV-biometano è disponibile sull’allestimento Premium a 27.800 euro.

Caratteristiche principali del sistema Cirelli MHEV-biometano:

alimentazione a biometano

supporto mild-hybrid

riduzione delle emissioni di CO2

autonomia e rifornimento invariati

Voi cosa ne pensate di questa soluzione ibrida-metano per i modelli del marchio italiano? Diteci la vostra, anche nell’ottica della recente revisione sul blocco dei motori a combustione interna applicata dalla UE (leggi tutto sulle modifiche del 2035).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2025