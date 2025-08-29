Dal passato con furore: ecco il Ducato "macchina del tempo"

In esposizione al Caravan Salon di Dusseldorf, Caselani 616N è un bijoux che rievoca l'omonimo autocarro Fiat anni Sessanta

Chi l’avrebbe mai detto che il serioso Fiat Ducato, re indiscusso delle consegne e dei camper, potesse nascondere un’anima vintage?

A pensarci è stato il carrozziere italiano Caselani, che con la complicità del designer David Obendorfer ha deciso di regalargli un look anni ’60 capace di far sorridere anche i nostalgici più esigenti.

Et voilà: Caselani 616N. Non è un amore di van?

Caselani 616N

Time machine incorporata

Ispirato a Fiat 616, autocarro leggero prodotto dal 1965 al 1978, il nuovo kit estetico trasforma l’attuale Ducato in una specie di “nonno cool” a ruote: fari rotondi da cartone animato, cofano bombato come un jukebox e passaruota morbidi che sembrano usciti da un vecchio album fotografico.

In alto, però, resta la parte moderna del Ducato, così non ci si dimentica che siamo pur sempre nel 2025 e non nel 1965.

Fiat 616 (1965)

Diesel o elettrico, la scelta è vostra

Sotto la carrozzeria retrò, il Ducato non rinuncia alla sostanza: Diesel 2.2 Multijet con 3 livelli di potenza (120, 140 e 180 CV), oppure anche in variante E-Ducato elettrica con 268 CV e una batteria da 110 kWh, perfetta per chi vuole sentirsi green, senza rinunciare a sembrare un postino degli anni Sessanta.

Tante versioni, ancora più colori

Caselani non si è fermato al classico camper: in programma ci sono furgoni cargo, versioni cassonate e persino veicoli traino, tutti personalizzabili.

Ciliegina sulla torta? Una tavolozza di 9 colori monocolore e 3 combinazioni bicolore: ce n’è per tutti, dal nostalgico “panna e marrone” al più eccentrico “azzurro puffo con tetto bianco”.

Anche bi-gusto

Non solo Fiat

Anche se il kit nasce per il Ducato, il trucco retrò è compatibile con gli “alter ego” firmati Stellantis: Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Iveco Super Jolly, persino il Ram ProMaster.

Il revival vintage è contagioso.

Caselani 616N anche su base altri furgoni Stellantis

Quando e dove vederlo dal vivo

La data da segnarsi è quella di... oggi: è il 29 agosto 2025, al Caravan Salon di Düsseldorf, che Caselani presenta ufficialmente questo piccolo capolavoro di nostalgia su ruote.

I prezzi? Ancora top secret… ma l’effetto sorpresa sembra già incluso nel pacchetto.

Caselani 616N: appuntamento al Caravan Salon di Dusseldorf

