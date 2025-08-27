Veicoli commerciali

Il Ducato a due teste che ha cervello. Sai a cosa serve?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 27/08/25

3 ore fa - Al Caravan Salon di Dusseldorf, un van bizzarro ma che ha il suo perché

Al Caravan Salon di Dusseldorf, un van bizzarro ma che ha il suo perché. Due motrici, due motori: un Ducato bidirezionale

Camper, che passione. Perdere la testa è un attimo, ma se osservando la foto di cover temi di vedere doppio, sappi che non devi correre dall'oculista. È proprio un Ducato ''bicefalo''.

Ducato Back2Back perché

Succede che un’accresciuta richiesta per i veicoli ricreazionali ha stimolato ai Costruttori di furgoni soluzioni davvero ingegnose.

Tra i mezzi più gettonati sotto il marchio Stellantis c’è Fiat Ducato, amatissimo dai camperisti. Proprio questa popolarità ha spinto alla creazione di un modello decisamente sui generis: il Back2Back, letteralmente un “van a due teste” che non passa inosservato.

Fiat Professional Ducato Back2Back: c'è qualcosa di strano?

In realtà, il Ducato Back2Back non è un van modificato. Consiste infatti di due veicoli separati, temporaneamente uniti esclusivamente per facilitarne il trasporto. In ambedue i versi, ovviamente.

Due cabine, due anime

Ogni sezione dispone del proprio motore. Che è un turbodiesel 2.2 litri Multijet da 180 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione anteriore. Ciò significa che, tecnicamente, è possibile guidare il veicolo in entrambe le direzioni. L'importante, è preoccuparsi che l’altra metà venga lasciata in folle.

Il look può differire: nell’esemplare che Stellantis mostra al Caravan Salon diDusseldorf(29 agosto - 7 settembre 2025), una metà è bianca con cerchi in acciaio, l’altra metà è color argento con cerchi in lega da 16 pollici.

Ducato Back2Back: due motrici, due ''paia'' di cerchi differenti

Pronto per la trasformazione

Quindi: Ducato Back2Back significa che manca sia la parte posteriore del telaio a longheroni, sia l’asse posteriore stesso.

Una volta arrivato a destinazione, il Back2Back viene ''spezzato'' in due (ma delicatamente...) e utilizzato come base per i progetti degli allestitori.

Ducato Back2Back, ovvero due semi-Ducato saldati insieme

Le cabine vengono montate proprio su telaio AL-KO con sospensioni a barre di torsione, ideali per supportare allestimenti ricreazionali. Il tutto regge un peso massimo di 4,4 tonnellate, combinando elevata capacità di carico e piano di carico basso e piatto. Perfetto anche per i layout più elaborati.

Ogni Ducato include servosterzo elettrico, controllo di stabilità (ESP), trazione assistita, hill start assist, cruise control, specchietti riscaldati e doppie porte USB. Tra gli optional più appetitosi, i sedili “Captain’s Chairs” che ruotano di 180° e scorrono verso il tavolo, rendendoli perfetti per l’interno living dei camper.

Ducato e i suo fratelli

In Germania, dove il camper fa sempre proseliti, il Ducato domina il mercato: ne circolano qualcosa come 427.590, coprendo il 42,6% del segmento veicoli ricreazionali su strada. Noi lo abbiamo anche guidato (credevi di no?). 

Fiat Ducato, uno dei più amati dai camperisti

Ma la configurazione vice-versa , progettata sempre nel sito di Atessa, non è esclusiva del Ducato: anche i suoi ''gemelli'' Citroën Jumper e Peugeot Boxer offrono questa opzione, differenziandosi unicamente per griglia e logo.

In mercati specifici, anche altri modelli come Opel Movano, Toyota ProAce Max, Iveco Super Jolly e Ram ProMaster possono essere ordinati in versione Back2Back.

Sì, ma Fiat Ducato resta il nostro preferito (suvvia, un po' di amor di patria).

VEDI ANCHE
Il 1.6 Full Hybrid di Jeep Cherokee 2026 anche su altri SUV Stellantis?
Jeep Cherokee 2026 e il nuovo Full Hybrid: anche su altri SUV Stellantis?
Dazi Usa, Stellantis prevede un costo 2025 di 1,5 miliardi di euro
Dazi USA, Stellantis fa i calcoli. Ecco di quanto calano i ricavi
Stellantis, annuncio choc: stop a idrogeno fuel cell. Ecco perché
Stellantis shock: STOP a sviluppo di motori a idrogeno
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/08/2025
Tags
fiatcamperfiat professional
Gallery
    Logo Fiat
    Fiat
    Vedi anche