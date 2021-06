SIMPLY THE BEST Heritage, innovazione, sicurezza, connettività e design. All'appello, non manca alcun ingrediente. Nuovo Fiat Ducato è pronto a riproporre la formula magica di ogni professionista del trasporto. In edizione 100% elettrica (Fiat e-Ducato), ma non solo. A poche settimane dall'apertura degli ordini dell'ottava generazione, Fiat Professional snocciola in video tutte le caratteristiche che fanno del furgone made in Italy più amato l'alleato perfetto per una miriade di esigenze. Lo fa insieme a un'ospite d'eccezione... Clicca Play qui sotto e scopri la sua identità.

HI-TECH VAN Grazie all’architettura elettrica completamente rinnovata, nuovo Ducato porta a bordo una grande offerta di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, distinguendosi come il primo veicolo commerciale leggero con guida autonoma di livello 2. Il range spazia dal controllo della velocità a quello della frenata per gli ostacoli improvvisi come pedoni e ciclisti, dal riconoscimento dei segnali stradali al monitoraggio dell’attenzione di guida del conducente, fino ad arrivare al cruise control adattativo con funzione stop and go, al mantenimento della corsia di marcia e al traffic jam assist, che mantiene un controllo attivo sulla traiettoria del veicolo, tenendo in considerazione le condizioni di traffico.

PIÙ COMODO Sedili dal look più moderno e con nuove imbottiture offrono più spazio e comodità, mentre il nuovo servosterzo elettrico su tutta la gamma diventa più preciso e maneggevole in ogni condizione di marcia e di portata. Il volante più piccolo e dal diametro di sterzata ridotto ridefiniscono infine il concetto di comfort, a tutto vantaggio dell’ergonomia e della riduzione dello stress per conducenti e passeggeri sottoposti a impegni lavorativi sempre crescenti.

PIÙ EFFICIENTE Nuovo Ducato infine rinnova completamente la gamma motori, ora sviluppati secondo le normative Euro 6D-Final, e amplia la gamma disponibile con omologazione Heavy Duty. I nuovi motori diesel Multijet3, basati sulla esclusiva e nuova architettura H3 power sviluppata interamente in casa Stellantis, raggiungono la terza generazione e consolidano i loro punti di forza, offrendo una migliore efficienza grazie al peso ridotto (a tutto beneficio della portata) e alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2 (fino a -7%, risultato Best in Class). In video, tutto quello che c'è da sapere.