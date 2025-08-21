Questo kei van Suzuki gioca a fare il SUV (e gioca bene)

La prova viaggiante, Suzuki Every J Limited, che anche un piccolo furgoncino giapponese può manifestare un’anima ribelle.

Basta guardarlo, questo kei van dal gusto retrò: fari oscurati, dettagli neri lucidi e decal colorate che sembrano urlare “sono pronto a tutto”.

Suzuki Every J Limited, il kei van che si crede un SUV

E niente, ci stava simpatico e gli abbiamo riservato un posticino tra le nostre pagine.

SUV wannabe

Non è un SUV, ma ci gioca bene, soprattutto con il suo motore turbo da 660 cc e la possibilità di avere la trazione integrale, così da non sentirsi fuori posto neanche in aperta campagna.

Motore turbo da 660 cc

Dentro rimane pratico e senza fronzoli, con porte scorrevoli, aria condizionata automatica e un infotainment opzionale da 7 pollici che offre Bluetooth, GPS e retrocamera. Niente lusso, ma tanta funzionalità.

Suzuki Every J Limited: accessoriato al punto giusto

E se vuoi, puoi persino aggiungere portapacchi e accessori da campeggio, per spingerlo oltre il ruolo di semplice city-van.

A prova di campeggio

Costi bonsai

Il prezzo in Giappone parte dall'equivalente di circa 12.500 euro e arriva poco sopra i 13.500 euro per la versione 4x4.

Con la trazione integrale, non teme l'off-road

Non costa una follia e regala quel pizzico di avventura in formato mignon che rende il J Limited qualcosa di unico: un van che non si prende troppo sul serio, ma che riesce lo stesso a strapparti un sorriso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/08/2025