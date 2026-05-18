Capricorn 01 Tutto Rosso, look total red per il suo debutto a Villa d'Este

Il Lago di Como è stato spesso il palcoscenico per la presentazione di vetture davvero esclusive. Il piccolo costruttore tedesco Capricorn ha quindi scelto il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 per presentare l'ultimo esemplare della sua 01 Zagato. Si tratta di un'esclusiva one-off chiamata ''Tutto Rosso'' dotata di un motore V8 abbinato a un cambio manuale. Il motivo della scelta del nome non è difficile da intuire. Le immagini spiegano già tutto.

Capricorn 01 Tutto Rosso

Una supercar tutta rossa

Ma noi aggiungiamo un particolare e cioè che il 95% dell'auto presenta una colorazione rossa. Sia gli esterni (anche il tergicristallo) e sia gli interni sono di questo colore e i dettagli di altre tonalità sono davvero pochi, per lo più all'interno dove troviamo, ad esempio, la griglia del cambio manuale in alluminio non verniciata. Insomma, un total red o quasi, una scelta davvero molto particolare da parte di Capricorn. Addirittura, la meccanica è di colore rosso. Aprendo il cofano posteriore per ammirare il V8, notiamo che buona parte del propulsore è di questa tinta. Quest'auto è comunque molto più di una semplice one-off. Si tratta del terzo prototipo di validazione del programma di sviluppo, con la produzione prevista per la fine del 2026. Rosso a parte che troviamo davvero ovunque, per l'abitacolo sono stati utilizzati rivestimenti in pelle Connolly e rossa.

Capricorn 01 Tutto Rosso

Motore V8

Mettendo da parte la particolare scelta della colorazione, parliamo della meccanica. Il cuore pulsante è un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri montato in posizione centrale di derivazione Ford. Unità che è in grado di erogare 662 kW / 900 CV e 1.000 Nm di coppia. C'è poi un cambio manuale CIMA con schema a ''H'' rovesciata. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di oltre 360 km/h. Dopo la sua prima apparizione pubblica a Villa d'Este, la Tutto Rosso tornerà in pista per finalizzare la messa a punto.

Capricorn 01 Tutto Rosso

Prezzo: un'auto per pochi

Complessivamente saranno prodotti 19 esemplari della Capricorn 01 Zagato. Il prezzo è alla portata davvero di pochi collezionisti. Si parte da 2,95 milioni di euro tasse escluse. A quanto pare, sono ancora disponibili solo pochi esemplari.

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