Cani e gatti in auto, come pulire l’abitacolo ed eliminare peli e odori

Come eliminare peli, macchie e cattivi odori dall’auto quando si viaggia con cani e gatti.

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Chi viaggia spesso in auto con cani o gatti sa quanto sia difficile mantenere l’abitacolo pulito. I peli si infilano nelle fibre dei sedili e dei tappetini, le impronte di fango finiscono facilmente sulle superfici e, soprattutto dopo i viaggi più lunghi, possono comparire cattivi odori che non sempre è possibile eliminare con una semplice passata di aspirapolvere. Vediamo, quindi, i migliori prodotti e articoli da utilizzare.

Per rimuovere i peli dai sedili

I peli degli animali sono particolarmente difficili da rimuovere quando rimangono intrappolati nei tessuti dei sedili o nei tappetini. In questi casi, utilizzare direttamente l’aspirapolvere può non essere sufficiente, perché molti peli restano ancorati alle fibre.

Una spazzola in gomma permette di affrontare il problema prima dell’aspirazione. Passandola sulla superficie, la gomma raccoglie e solleva i peli incastrati, formando piccoli accumuli che possono essere successivamente rimossi più facilmente. È un accessorio utile anche per tappetini e altre superfici tessili dell’auto.

La ACE2ACE Spazzola Togli Peli Animali è pensata proprio per questo tipo di intervento. La struttura in gomma permette di lavorare sulle fibre senza ricorrere a prodotti chimici e può essere utilizzata anche su divani, tappeti e altri tessuti domestici. È quindi un accessorio che può trovare impiego anche fuori dall’auto, soprattutto per chi deve rimuovere frequentemente i peli degli animali.

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Per una pulizia rapida senza aspirapolvere

Non sempre è possibile fare una pulizia completa dell’auto dopo ogni viaggio. Quando i peli sono concentrati soprattutto sui sedili o sulle superfici facilmente raggiungibili, un rullo adesivo consente di intervenire rapidamente senza utilizzare aspirapolvere o altri strumenti.

Il vantaggio principale è la velocità. Basta infatti passare il rullo sui tessuti per raccogliere peli, pelucchi e piccoli residui rimasti sulla superficie. È particolarmente pratico da tenere nel bagagliaio e utilizzare subito dopo un viaggio, prima che lo sporco venga ulteriormente distribuito nell’abitacolo.

Il PetLovers Rullo per pelucchi extra adesivo, dispone di 450 fogli adesivi ed è pensato per un utilizzo prolungato. Può essere utilizzato sui sedili dell’auto, sui tappetini e anche su superfici tessili di casa. Rispetto alla spazzola in gomma è meno indicato quando i peli sono molto incastrati nel tessuto, ma risulta comodo per la manutenzione quotidiana e per una pulizia veloce.

Prezzo: 19,99€

Contro macchie e cattivi odori

Peli e sporco visibile non sono l’unico problema. Con animali a bordo possono comparire anche macchie e odori dovuti a saliva, urina, vomito o altri residui organici. In questi casi, un normale detergente per interni può pulire la superficie senza riuscire necessariamente a eliminare completamente la causa dell’odore.

I detergenti enzimatici sono formulati proprio per intervenire sui residui organici. Gli enzimi contribuiscono a scomporre le sostanze responsabili delle macchie e degli odori, invece di limitarsi a coprirli con una profumazione.

Il Bactador Anti-Odore e Smacchiatore Microbiologico è pensato specificamente per la rimozione di macchie e cattivi odori lasciati dagli animali. Può essere utilizzato sulle superfici compatibili dell’abitacolo e rappresenta una soluzione più mirata rispetto ai comuni detergenti multiuso, soprattutto quando il problema non è soltanto lo sporco superficiale ma un odore persistente.

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Per proteggere sedili e bagagliaio

Il modo più semplice per ridurre la quantità di sporco da rimuovere è evitare che raggiunga direttamente i rivestimenti dell’auto. Un telo può creare una barriera tra l’animale e i sedili o il vano bagagli, raccogliendo peli, fango, terra e altri residui che altrimenti finirebbero direttamente sui tessuti.

Questa soluzione è particolarmente utile dopo le passeggiate all’aperto, quando il cane può avere zampe sporche o bagnate. Una volta terminato il viaggio, il telo può essere rimosso e pulito separatamente, evitando di dover intervenire ogni volta sull’intero rivestimento dell’auto.

L’Alfheim Telo Auto per Cani è impermeabile e antiscivolo e può essere utilizzato sia nel bagagliaio sia per proteggere il sedile posteriore. La possibilità di adattarlo a zone diverse dell’auto lo rende interessante soprattutto per chi alterna frequentemente il trasporto dell’animale tra bagagliaio e abitacolo.

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