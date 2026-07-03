Stufi dei soliti SUV neri o grigi? Cadillac Escalade si veste di Bordeaux ed è tutto un altro lusso

Dodici componenti in carbonio colore rosso profondo trasformano il lussuoso sport utility a stelle e strisce senza alterarne struttura e funzionalità

Se parliamo di SUV di lusso, la scelta sul colore della carrozzeria cade spesso su sfumature sobrie come il nero, il blu, il grigio, qualche volta il bianco. Uscendo dai confini Europei, la Cadillac Escalade, maxi SUV americano importato anche in Italia, viene proposta con il Black Raven e le tinte metallizzate bianche come il Crystal White Tricoat.

Altri colori standard molto comuni includono il Galactic Gray Metallic, l'Argent Silver Metallic e tonalità particolari come il Deep Sea Metallic. Ma nel mondo dei facoltosi appassionati di sport utility c’è chi predilige colori vivaci, per far risaltare maggiormente le linee del modello posseduto.

Cadillac Escalade LARTE Design: il maxi SUB americano nell'audace colore Bordeaux/Grigio

Un look esclusivo per il grande SUV americano

Ad andare incontro a questa richiesta c’è il team di LARTE Design (guarda la homepage di LARTE Design), che ha appena lanciato il programma Esthete Burgundy Carbon. Con questo body kit la Cadillac Escalade amplia le possibilità di personalizzazione per chi desidera distinguersi senza intervenire sulla meccanica del veicolo.

Il nuovo pacchetto punta su una finitura Bordeaux capace di esaltare il design del modello. Il progetto introduce una soluzione estetica esclusiva che mantiene inalterata l'identità del grande fuoristrada americano.

Cadillac Escalade LARTE Design: un dettaglio sui cerchi in lega leggera a raggi

Fibra di carbonio colorata direttamente nel materiale

Il kit comprende dodici elementi realizzati interamente in fibra di carbonio a secco. La particolarità del processo produttivo consiste nell'integrare il pigmento direttamente nel composito durante la lavorazione, ottenendo un effetto tridimensionale e una maggiore profondità cromatica rispetto a una semplice verniciatura superficiale.

Tra gli elementi più evidenti figurano il cofano ventilato, gli allargamenti dei passaruota, le minigonne e lo splitter anteriore, mentre al posteriore trovano posto un nuovo diffusore posteriore, uno spoiler sul tetto e dettagli dedicati. Il programma viene realizzato in Germania ed è certificato TÜV, confermando l'attenzione riservata alla qualità costruttiva.

Cadillac Escalade LARTE Design: paraurti ed estrattore posteriori per un look più sportivo e vivace

Installazione senza modifiche strutturali

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il montaggio del kit, eseguito senza tagliare o forare la carrozzeria originale. Questo permette di preservare la struttura del veicolo e di mantenere perfettamente operativi tutti i sistemi di assistenza alla guida, i sensori di parcheggio e il dispositivo di traino. L'intervento interessa esclusivamente l'estetica e non modifica la trasmissione né la meccanica, lasciando invariato il livello di affidabilità del modello.

Cadillac Escalade LARTE Design: niente ritocchi alla meccanica, resta il V8 fino a oltre 690 CV

Il V8 resta protagonista

Sotto il cofano continua a lavorare il motore V8 da 6,2 litri da 420 CV previsto sulla versione standard, mentre il preparatore offre lo stesso trattamento estetico anche per la sportiva Escalade-V, equipaggiata con il propulsore sovralimentato da oltre 690 CV. In entrambi i casi l'obiettivo è valorizzare il carattere del modello attraverso un allestimento che punta su esclusività elusso, senza alterare le prestazioni o la configurazione tecnica originale. Il risultato è una personalizzazione scenografica destinata a rendere ancora più riconoscibile uno dei SUV di riferimento del mercato premium.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/07/2026